מערכת הביטחון רשמה היום (רביעי) אבן דרך נוספת במערך ההגנה האווירית, לאחר שניסוי מתוכנן במערכת "חץ" הושלם בהצלחה.

הניסוי בוצע על ידי מנהלת "חומה" במפא"ת, בשיתוף הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA), צה"ל והתעשייה האווירית, כחלק מתוכנית רב-שנתית לשדרוג יכולות היירוט של המערכת.

במשרד הביטחון הדגישו כי בשנים האחרונות הוכיחה מערכת "חץ", באמצעות מיירטי "חץ 2" ו"חץ 3", יכולות חסרות תקדים ביירוט טילים בליסטיים, ובהם איומים ששוגרו מאיראן ומתימן, כולל יירוטים מחוץ לאטמוספרה. לדבריהם, לקחי הלחימה האחרונה מוטמעים כבר עתה בדורות הבאים של המערכת, שנועדה להתמודד גם עם האיומים העתידיים.

מערכת "חץ" מהווה את שכבת ההגנה העליונה במערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל, לצד "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"אור איתן". היא משלבת מכ"מי "אורן ירוק" ו"אורן אדיר", מערכות שליטה ובקרה ומיירטים המסוגלים ליירט טילים בליסטיים בגבהים ובטווחים ארוכים במיוחד.

בתעשייה האווירית ציינו כי במהלך הניסוי נבחנו גם יכולות חדשות מול איומים עתידיים, והמידע שנאסף ישמש לפיתוח הדור הבא של מערכות ההגנה האווירית. במפא"ת הוסיפו כי הפיתוחים החדשים משלבים טכנולוגיות מתקדמות, ובהן בינה מלאכותית, הפקת לקחים מהמלחמה האחרונה ותהליכי ייצור אוטומטיים, לקראת המשך הצטיידות צה"ל במערכת המשודרגת.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הצלחת הניסוי היא "הוכחה נוספת לעוצמתה של מערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות", וציין כי ישראל ממשיכה לשדרג את יכולות ההגנה במקביל לחיזוק יכולות ההתקפה, כדי להבטיח את עליונותה הביטחונית.

מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (מיל') אמיר ברעם, הדגיש כי לצד האצת קצב הייצור, ישראל פועלת גם להגדלת מלאי המיירטים. לדבריו, "בזכות ההחלטות שקיבלנו בשנה האחרונה, למדינת ישראל יש כיום מלאי מיירטים הולך וגדל, לצד יכולות חדשות שממשיכות להתפתח".

יו"ר דירקטריון התעשייה האווירית, IAI, בועז לוי, הוסיף "מערכת ההגנה האווירית 'חץ' תורמת באופן ישיר ומכריע להתמודדותה של מדינת ישראל מול האיומים מאיראן ושלוחותיה ומהווה הוכחה נוספת לעליונות האסטרטגית והטכנולוגית שאנו מספקים למדינה.

השותפות האסטרטגית העמוקה וארוכת השנים של התעשייה האווירית עם מערכת הביטחון הישראלית והאמריקנית מובילה לפריצות דרך ולפיתוח טכנולוגיות ייחודיות, הזוכות לעניין רב מצד בעלי בריתנו ברחבי העולם, ובמקביל תורמות באופן ישיר לביטחונה ולכלכלתה של המדינה. בעולם שבו האיומים האוויריים הופכים מורכבים ומגוונים יותר, התעשייה האווירית ממשיכה לפתח ביתר שאת פתרונות טכנולוגיים המספקים מענה מתקדם להגנה על מדינות, אזרחים ונכסים אסטרטגיים".

מנכ"ל התעשייה האווירית, IAI, גיא בר לב: "מערכת ה'חץ', פרי פיתוחה של התעשייה האווירית תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרד הביטחון, ה-MDA האמריקני וחיל האוויר, מוכיחה פעם נוספת שבידי מדינת ישראל נמצאת הטכנולוגיה העילית והמתקדמת בעולם להגנה מפני טילים בליסטיים. במהלך הניסוי שבוצע, נבחנה המערכת אל מול איומים עתידיים ונאסף מידע מהותי שמשמש את מהנדסי החברה, לפיתוח הדור הבא של הטכנולוגיות בתחום ההגנה האווירית. המערכות פורצות הדרך של התעשייה האווירית משולבות בכל שכבות ההגנה של מדינת ישראל ומאפשרות זיהוי סיווג ועקיבה אחר כלל האיומים במרחב האווירי. יכולות אלו מתאפשרות הודות לעובדות ועובדי IAI הפועלים לילות כימים באחריות, במקצועיות ובתחושת שליחות, למען הגנה על ביטחונה של מדינת ישראל".