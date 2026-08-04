מערכת הביטחון עדכנה בימים האחרונים את נוהלי אישור התקיפות ברצועת עזה, בעקבות החלטה שהתקבלה בדרג המדיני.

במסגרת השינוי, צומצמה סמכות האישור לסיכולים ממוקדים, וכעת הם יבוצעו רק לאחר אישורו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

לפי גורם ביטחוני, השינוי אינו חל על אירועים שבהם נשקפת סכנה מיידית לכוחות הפועלים בשטח. במקרים כאלה ימשיכו הלוחמים לפעול באופן מיידי לסיכול האיום, כפי שנהוג גם כיום.

לעומת זאת, תקיפות יזומות נגד יעדים שאינם מוגדרים כאיום מיידי, ובהם פעילי טרור שנמצאים במעקב מודיעיני, יידרשו מעתה לאישור אישי של הרמטכ"ל. לפני ההנחיה, ניתן היה לאשר תקיפות מסוג זה גם בדרגים נמוכים יותר, בהם אלוף פיקוד או מפקד אוגדה.

על פי הגורם הביטחוני, ההנחיה ניתנה לאחר החלטת הדרג המדיני, על רקע ההבנות המתגבשות בין ישראל, ארצות הברית והמתווכות מול חמאס.

לדבריו, השינוי צפוי להביא לצמצום משמעותי בהיקף הסיכולים הממוקדים, מגמה שכבר באה לידי ביטוי בירידה במספר התקיפות שבוצעו ברצועה בימים האחרונים.