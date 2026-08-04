עימות בין עו"ד מנסור לשר בן גביר,

ארגון בצלמו הגיש, לטענתו, תלונה ללשכת עורכי הדין נגד עו"ד שועאע מסארווה מנצור, בעקבות עימות שהתפתח אתמול במהלך הדיון בעתירות נגד חוקי אונר"א בבית המשפט העליון. הארגון דורש להעמיד את עורך הדין לדין משמעתי ולהדיחו לצמיתות.

על פי המתואר, במהלך הדיון התפתח עימות מילולי בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב לבין עו"ד מסארווה מנצור, המייצג את העותרים ובעבר כיהן כראש עיריית טייבה. עוד נטען כי עורך הדין קרא לעבר בן גביר "כלב" שלוש פעמים, ובתגובה השיבו בן גביר וגוטליב, "עוף מכאן, מי נתן לך תעודת עורך דין? בושה ללשכת עורכי הדין".

בעקבות האירוע הגיש שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, תלונה ללשכת עורכי הדין. בתלונתו כתב כי, "המציאות בה עו"ד בלב היכל בית המשפט העליון מעז לכנות שר ונבחר ציבור בישראל 'כלב' ולחזור על זה שלוש פעמים, למרות דרישות אנשי האבטחה שיפסיק, הינה הזויה ולא נתפסת".

גליק הוסיף כי, "עו"ד מסארווה בעודו בדיון, לבוש בגלימה, בחר להסית, להשמיץ ולפגוע בנבחר ציבור ועו"ד", וטען כי מדובר בהתנהלות הפוגעת במעמד לשכת עורכי הדין ובציבור עורכי הדין. לדבריו, יש לפעול באופן מיידי נגד עורך הדין.

עוד אמר גליק, "אני בטוח שראש הלשכה, שפעל אישית נגד עו"ד אודליה קדמי שעזרה למשפחות השכולות בבית המשפט העליון וחטפה תלונה ממנו עם דרישה להדיח לצמיתות, יפעל ללא ליאות גם במקרה הזה ואף יצטרף לתלונת בצלמו נגד העו"ד המסית הזה".