אלפי מתפללים נכנסו הלילה למתחם קבר יוסף בשכם, בליווי כוחות צה"ל ובסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון.

בין המשתתפים בכניסה היו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, חבר הכנסת צבי סוכות, ראש ישיבת עוד יוסף חי הרב יוסי אליצור, מפקד אוגדת איו"ש תת-אלוף קובי הלר, מפקד מג"ב איו"ש תת-ניצב ניסו גואטה ומח"ט שומרון אלוף-משנה ד'.

רב השומרון, הרב אליקים לבנון, אמר כי "יוסף הצדיק מחכה כבר אלפי שנים לגאולתו. אנו מצפים ליום שבו תתאפשר הכניסה למקום בכל שעות היממה. גאולתו של יוסף היא גאולת עם ישראל".

ראש ישיבת עוד יוסף חי, הרב יוסי אליצור, קרא לממשלה לקבוע נוכחות קבועה במקום. "אנחנו קוראים לממשלת ישראל לבחור ולהכריע - להיות כאן בקבר יוסף באופן קבוע", אמר.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, קשר בין האירועים הביטחוניים ביהודה ושומרון לבין הקריאה לחידוש הנוכחות הישראלית בקבר יוסף. "הגענו לכאן בזמן קשה לעם ישראל ולשומרון, בתקופה של טרור, וגם בימים שבהם מציינים 21 שנים לגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון", אמר.

לדבריו, "אנחנו לא מגיעים לכאן כאנשים פרטיים, אלא כנציגים של עם ישראל כולו. יש לנו ציפייה מממשלת ישראל לתקן את האבסורד שבו קבר יוסף נמצא מחוץ לשליטה ישראלית מאז '7 באוקטובר הראשון' - 7 באוקטובר 2000, אז התקבלה ההחלטה לסגת מהמקום".

דגן הוסיף כי "דווקא מול גל הטרור שמנסה הרשות הפלסטינית להוביל, התשובה צריכה להיות חזרה לשורשים. אנחנו קוראים לממשלה להחזיר את הישיבה לקבר יוסף, להחזיר את צה"ל למקום ולהניף מחדש את דגל ישראל מעל האתר הקדוש. קבר יוסף צריך להיות תחילת התיקון".

ח"כ צבי סוכות אמר כי "קבר יוסף הצדיק מסמל יותר מכל את הרפיסות שהובילה להפקרת אחד האתרים הקדושים ביותר לעם היהודי לידי מחבלי הרשות הפלסטינית. הגיע הזמן לחזור לכאן באופן מלא ולתקן את העוול".