בלשי תחנת חברון במחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ובסיוע מודיעיני ונציג חברת איתור, פשטו בליל אמש על חברון במסגרת המאבק המתמשך בתעשיית גניבות הרכב.

במהלך הפעילות ערכו הכוחות סריקות נרחבות, שבסיומן אותרו ארבעה כלי רכב מסוג BMW, סקודה ו-BYD, שהוכרזו כגנובים. במשטרה ציינו כי בכלי הרכב הושחתו מספרי השלדה, ככל הנראה בניסיון לטשטש את זהותם ולהקשות על איתורם.

כלי הרכב נגררו לחזקת המשטרה, ובזירה נאספו ממצאים פורנזיים שיועברו לבדיקת מעבדות הזיהוי הפלילי, במטרה להתחקות אחר המעורבים בגניבות.

קצין המודיעין והבילוש בתחנת חברון, פקד עידן ירון, שהוביל את הפעילות, אמר: "סיכול גניבות כלי רכב כחלק מהמאבק הבלתי מתפשר בעבירות הרכוש מניב מעצרים רבים והשבת כלי הרכב לבעליהם. במקביל, אנו פועלים למיצוי חקירתי מרבי כדי לאתר את העומדים מאחורי גניבות הרכב ואת כלל המעורבים בעבירות הרכוש, גם במקרים שבהם לא אותר חשוד בשלב הראשוני".