אסון כבד אירע לפנות בוקר (שלישי) באשדוד, כאשר גבר בן כ-70 נספה כתוצאה משאיפת עשן רב בשריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב הפלמ"ח בעיר.

בשעה 03:53 התקבל הדיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש ובמוקדי החירום על אודות אש ועשן כבד המיתמרים מקומה ראשונה בבניין מגורים. למקום הוזעקו מיד כוחות גדולים של כבאות והצלה, לצד צוותי מד"א ואיחוד הצלה.

לוחמי האש שפרצו אל תוך הדירה הבוערת ביצעו סריקות מהירות תחת להבות ועשן סמיך, איתרו את הדייר כשהוא ללא הכרה, וחילצו אותו החוצה אל צוותי הרפואה שהמתינו בשטח.

חובשי מד"א אברהם פרומר וחיים גיטלר תירו את רגעי האימה: "ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מהקומה הראשונה בבניין. חברנו לכוחות הכיבוי שחילצו אלינו גבר בשנות ה-70 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאף עשן רב. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

אליהם הצטרפו חובשי איחוד הצלה שלומי מושקוביץ, דב וידר ואליעזר בן דוד, שתיארו את מאמצי ההצלה: "מדובר בשריפה בבית מגורים. צוות לוחמי אש חילץ אותו מהדירה הבוערת כשהוא ללא הכרה. הענקנו לו טיפול רפואי הכולל פעולות החייאה, והוא פונה לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

למרות המאמצים הממושכים של צוותי הרפואה בשטח ובבית החולים אסותא, נאלצו הרופאים לבסוף לקבוע את מותו.

מכבאות והצלה לישראל נמסר כי במקביל לפעולות החילוץ, פעלו הצוותים לכיבוי סופי של מוקד האש, ביצעו סריקות נרחבות לשלילת הימצאות נפגעים נוספים, ואווררו את המבנה מהעשן. נסיבות פרוץ הדליקה הקשה נמצאות כעת בחקירה של גורמי ההצלה והרשויות המוסמכים.