הביטוח הלאומי פרסם היום (שלישי) נתונים חדשים על מצבם המשפחתי של משרתי המילואים, מהם עולה כי שיעור הגירושים והפרידות בקרבם אינו גבוה מהממוצע בחברה הישראלית - בניגוד לטענה הרווחת מאז פרוץ המלחמה.

על פי הנתונים, 44% ממשרתי המילואים הם נשואים או ידועים בציבור, 53% רווקים, 3% גרושים או פרודים וכחצי אחוז אלמנים.

בביטוח הלאומי בחנו גם את השפעת השירות הממושך על התא המשפחתי. מהבדיקה עולה כי מתוך משרתי המילואים המוגדרים כיום כגרושים או פרודים, כ־26% נפרדו או התגרשו לאחר תקופת השירות הראשונה שלהם. בביטוח הלאומי מציינים כי מדובר בשיעור הדומה לממוצע הארצי, העומד על כ־28%.

הנתונים פורסמו כחלק מהמעקב שמבצע הביטוח הלאומי אחר השלכות שירות המילואים הממושך, לצד הטיפול בתשלומי תגמולי המילואים והסיוע לבני משפחותיהם, לרבות בני זוג שנפרדו במהלך התקופה.

ממלא מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי, צביקה כהן, אמר כי "משפחות משרתי המילואים הן עמוד התווך של החוסן הלאומי של מדינת ישראל בעת הזו. על אף שהנתונים מראים שאחוז הגירושים בקרב מערך המילואים זהה לממוצע הארצי, חשוב לשים לב לאתגרים הברורים ולמורכבות הגדולה שהשירות הממושך מציב בפני התא המשפחתי".

לדבריו, הביטוח הלאומי ימשיך ללוות את משרתי המילואים ובני משפחותיהם באמצעות מעטפת סוציאלית, וקרא לכלל הגורמים הרלוונטיים לתת מענה לקשיים הייחודיים שאיתם מתמודדות משפחות המילואימניקים.