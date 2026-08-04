זה מתחיל בשיחת חולין תמימה בגינת המשחקים השכונתית, בשיחת גינה של אחרי הצהריים, או במפגש הקבוע בבית הכנסת מיד אחרי תפילת מוסף:

"אז מה, איפה הייתם בקיץ?". פעם, התשובה הסבירה והטבעית הייתה "יומיים בכינרת", "יומיים באוהל בצפון", או "סופשבוע אצל סבתא בנתניה".

היום? התשובה נשמעת כמו לוח המראות מעודכן של נתב"ג. משפחה אחת טסה לטוקיו עם ארבעה ילדים, השנייה חזרה ממש עכשיו משיט מפנק באיים הקריביים, והשלישי מספר בעיניים נוצצות על קרוואן ששכרו בהרי האלפים.

ואתה עומד שם, מסתכל על הילד שלך שמלקק ארטיק לימון חצי נמס בחום של אוגוסט, ומרגיש איזה צביטה קטנה, מציקה ומכוערת בלב.

וברוך ה' לא חסר כלום. באמת.

טפו טפו. הכול דבש.

כלכלית. פיננסית. מה שבא לכם.

ובכל זאת יש לך איזו תחושת אשמה הורית זולה שמחלחלת פנימה ולוחשת לך בשקט:

בחייאת, מה נהיה מאיתנו? למה אנחנו בכלל נותנים יד לכל המירוץ הפסיכי הזה?

ממתי ילדים אמורים לטוס לחו"ל שמונה פעמים בשנה? כאילו שהדרך לאושר עוברת בנתב"ג?

ואם לא בא לך ליישר קו עם השיגעון הזה?

כי בואו, איכשהו, בלי ששמנו לב, נשאבנו כולנו לתחרות גלובלית מטורפת ונטולת מעצורים.

נוצר פה איזה רושם מוטעה ובלתי נסבל, כאילו אם הילד שלך לא חזר מחופשה שכוללת דרכון חתום, חמישה קונקשנים, פארק מים מטורף באירופה וארוחת בוקר מול אגם ציורי, הוא לא באמת חווה חופש.

התפתח פה מיתוס מסוכן שלפיו עוצמת החוויה והאושר של הילד נמדדות בקו האורך והרוחב של היעד, ובכמות התמונות והסטוריז שההורים מעלים לקבוצת הוואטסאפ של היישוב.

אבל רגע לפני שאנחנו פותחים עוד תכנית חיסכון, שוברים קרן השתלמות ונכנסים למינוס מחניק רק כדי לממן שבוע של תורים אינסופיים ועצבים בנמל התעופה:

מתי בדיוק איבדנו את היכולת הפשוטה ליהנות משטויות?

תחזרו רגע איתי בזמן. עשרים, שלושים שנה אחורה:

מה הזיכרונות הכי מתוקים, הכי מרגשים והכי חזקים שלכם מהילדות שלכם? הטיסה לאיי סיישל? הרכבות הרים בדיסנילנד? לא, כי רובנו בכלל לא ידענו איך נראה מטוס מבפנים עד גיל עשרים.

הזיכרונות הכי חזקים שלנו בנויים מהדברים הכי קטנים, הכי פשוטים, והכי זולים שקיימים. זיכרון מתוק זה לשבת על שמיכה מרופטת בדשא של השכונה, לאכול פרוסת אבטיח מתוק עם קצת חול, ולהתגלגל מצחוק.

זיכרון מתוק זה כשאבא פתח את הצינור בחצר והשפריץ על כולנו, וזה היה מרגיש לנו כמו פארק המים הכי מטורף בעולם.

זיכרון מתוק זה לבנות מבצר ענקי מכריות ושמיכות בסלון, לשחק מחבואים ברחוב עד שעת השקיעה, או להישאר ערים עד שתים עשרה בלילה כדי לשחק 'מונופול' ולשתות ויטמינצ'יק פטל בטעם של עוד.

פעם ידענו את הסוד הפשוט:

הנשמה של הילד לא מחפשת נופים אלפיניים מושלמים. היא מחפשת יחד. היא מחפשת פשטות. היא מחפשת את הברק בעיניים של אמא ואבא, לא את השתקפות השקיעה בים הקריבי.

הילדים שלנו לא צריכים שנקח אותם לקצה העולם כדי להיות מאושרים.

למעשה, ברוב הפעמים שבהן הם נגררים לשדות תעופה זרים, הם בעיקר עייפים, עצבניים, ומחפשים בנרות את הקליטה לוואי-פיי. מה שבאמת מעניק לילד ביטחון עצמי, שמחה אמיתית וזיכרון ילדות שנחרת לכל החיים. אתם מבינים? זה לא היעד, אלא הנוכחות.

ילד שנמצא עם הורים רגועים, שמחים, פנויים נפשית, שמסוגלים לרדת איתו לגובה העיניים ולהתלהב יחד מארטיק שקנו בשקלים בודדים במכולת השכונתית, מקבל חוויה נפשית עמוקה, מחברת ובריאה בהרבה מילד שנמצא במלון חמישה כוכבים בחו"ל עם הורים בלחץ כלכלי, מתוחים ועצבניים מהלו"ז.

המירוץ הזה פוגע קודם כול בנו, ההורים:

הוא מטיל עלינו משא כלכלי כבד, סוחט מאיתנו כוחות נפש, ומציב רף ציפיות בלתי הגיוני. והכי גרוע? הוא מעביר לילדים שלנו מסר סמוי ומסוכן:

שכדי ליהנות בחיים, חייבים משהו גרנדיוזי, יקר ומנקר עיניים. שמה שיש פה בבית, ביומיום, בשכונה, בטבע הישראלי הפשוט - פשוט לא מספיק טוב עבורם.

אז השבת הזו, כשאנחנו יושבים סביב השולחן, אולי כדאי שננשום עמוק, ונשתחרר מהתחרות המתישה הזאת. מותר לנו לומר בקול רם: מספיק.

מותר לנו להחזיר לבית שלנו את הקסם של הדברים הקטנים. לצאת לטיול קצר בנחל הקרוב, לאפות יחד עוגת שוקולד פשוטה, או פשוט לתת לילדים להשתעמם קצת ולגלות מחדש את הדמיון שלהם.

הילדים שלנו לא צריכים את איי הקריביים. הם צריכים אותנו - פנויים, אוהבים, ויודעים לשמוח מכל הלב מהדברים הכי קטנים. כי בסופו של דבר, הקסם הכי גדול של הילדות לא מחכה לנו מעבר לים. הוא נמצא ממש כאן, סביב השולחן שלנו.