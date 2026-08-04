במעמד שר החינוך יואב קיש נחנך בבית אל בית הספר הראשון המיועד לנוער הגבעות, במסגרת החלטת הממשלה 4029 לגיבוש מענים ייעודיים עבור בני נוער מהחוות.

מדובר באחד מארבעה מוסדות חינוך ייעודיים שיוקמו, במטרה להעניק מסגרת חינוכית, ערכית וטיפולית המותאמת לצורכיהם.

בטקס השתתפו גם ח"כ אביחי בוארון, ראש מועצת בית אל שי אלון ומנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך כרמית הרוש.

בתי הספר החדשים יפעלו במודל ייחודי, הכולל ליווי אישי וצוותים מקצועיים שיפעלו הן במוסדות החינוך והן במרחבי החוות. התוכניות נבנו כדי לסייע לבני הנוער למצות את יכולותיהם, להשתלב במסלול חיובי ולהוביל לשירות משמעותי ולתרומה לחברה ולמדינה.

שר החינוך יואב קיש אמר כי "מערכת החינוך מחויבת להגיע לכל תלמיד ולכל נער. הקמת בתי הספר הייעודיים היא ביטוי למחויבות הזו - לתת מענה חינוכי מותאם לנוער הגבעות, להעניק להם כלים להצלחה ולסייע בהשתלבותם בשירות משמעותי ובמסלול של עשייה ותרומה למדינת ישראל".

ח"כ אביחי בוארון, שליווה את קידום המהלך בוועדת החינוך, הגדיר את פתיחת בית הספר כ"פרויקט שהוא בשורה מדהימה להתיישבות ולמדינת ישראל".

לדבריו, "הנוער שנמצא בחוות הוא מהאיכותי ביותר, ומקדיש את מיטב שנותיו לשליחות של יישוב הארץ. מחובתנו לדאוג שלא יחסך ממנו דבר במשאבי החינוך ובתוכניות הלימוד שמגיעות לכל נער בישראל".

בוארון שיתף גם בחיבורו האישי לנושא. "בני הצטרף בגיל 15 לחווה חקלאית, ובתי שירתה בשירות לאומי כמדריכה חינוכית בחווה ביהודה ושומרון. מדובר בנוער נפלא, שברובו המוחלט עסוק בנתינה ובעשייה לאומית, וכעת המדינה מעניקה לו את המענה הראוי".

ראש מועצת בית אל, שי אלון, אמר כי הקמת בית הספר מסמלת שינוי בגישת המדינה. "במשך שנים דיברו בעיקר על הבעיות. היום אנחנו מציגים את הפתרון. במקום להסתפק באכיפה, המדינה משקיעה בחינוך, בהכוונה ובבניית עתיד עבור בני הנוער".

לדבריו, בית הספר יספק מסגרת לימודית ומקצועית, יתרום לצמצום תופעות האלימות ויחזק את ההתיישבות. "אני בטוח שבית הספר בבית אל יהפוך לבית חם ומצמיח, שממנו יצמחו אזרחים תורמים, אנשי משפחה ואוהבי הארץ".