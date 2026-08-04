אחדות בין המגזרים בבאקום באדיבות המצלם

חוה הראל, אמו של רב"ט אליאב (21), שנפצע באורח קשה במהלך פעילות מבצעית בלבנון, שיתפה בתחושותיה לאחר שצפתה בסרטון שפרסם ערוץ 7 מריקודי השמחה של תלמידי ישיבות ההסדר שהתגייסו לחיל השריון בלשכת הגיוס בתל השומר.

חוה שיתפה: "אני צופה בסרטון המרגש הזה, בהתלהבות של הבחורים האלה שעוד שנייה הופכים לחיילים. בחורים עם ערכים, שחונכו לתרום למען המדינה שלנו".

היא שיתפה עוד: "אני נזכרת איך לפני כשנה וחצי גם אנחנו עמדנו במעמד הזה. התרגשנו, שמחנו איתם ודמענו באותה נשימה. התפללנו ובירכנו אותם שיחזרו לשלום. עוד לא דמיינו איזה מסע נעבור ומה יקרה שנה פלוס אחרי ואיך החיים פתאום יתהפכו".

הראל הוסיפה כי חלפו יותר משלושה חודשים מאז פציעתו הקשה של בנה שהיה בסכנת חיים: "תודה לאל אנחנו יותר משלושה חודשים אחרי הפציעה של אליאב, שהיה בסכנת חיים, אפילו אפשר לומר חזר לחיים. כמויות של דמעות שפכנו, התפללנו וביקשנו מעם ישראל שיעשה טוב לזכותו".

עוד אמרה, "אנחנו מודים לכולם על כך ובעיקר מודים לקב"ה על הדרך שעברנו, על הניסים שאנחנו רואים מדי יום. יש לנו עוד דרך, אבל אנחנו מלאי אמונה ואופטימיים. אל תפסיקו להתפלל על אליאב בן חוה בתוך שאר החיילים פצועים".