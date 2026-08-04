משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) אזהרה לציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר "דבש הקסם", המשווק גם בשם "דבש להרזיה", לאחר שבבדיקות מעבדה התברר כי הוא מכיל את החומר התרופתי האסור סיבוטראמין.

לדברי המשרד, המוצר אינו מאושר לשיווק בישראל. בבדיקות שנערכו נמצא כי הוא מכיל סיבוטראמין - חומר תרופתי שנאסר לשימוש בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בו. בישראל לא קיימים תכשירים רשומים המכילים חומר זה.

במשרד הבריאות מזהירים כי שימוש במוצר עלול לחשוף את הצרכנים למינונים לא ידועים ולתופעות לוואי חמורות, ובהן עלייה בלחץ הדם, דופק מואץ, חרדה, עצבנות, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי, הפרעות פסיכיאטריות ואף סכנת חיים. עוד צוין כי בעבר דווחו בישראל מקרי אשפוז בעקבות שימוש במוצרים מזויפים שהכילו את החומר.

המשרד קורא לציבור להימנע מרכישת תרופות, תוספי תזונה ומוצרי בריאות דרך הרשתות החברתיות, קבוצות מסרים ואתרי אינטרנט שאינם מוכרים, ולהעדיף רכישה בבתי מרקחת וברשתות פארם מורשות בלבד.

עוד ממליץ משרד הבריאות לכל מי שמעוניין לרדת במשקל או לצרוך תוספי תזונה להיוועץ בתזונאי או בתזונאית בעלי רישיון ממשרד הבריאות, להקפיד על תזונה מאוזנת ולשלב פעילות גופנית.

במשרד מבקשים מהציבור לדווח למוקד *קול הבריאות (5400) אם נתקל במוצר או במקרה של חשד לשיווק תרופות מזויפות או להופעת תופעות לוואי בעקבות השימוש בהן.