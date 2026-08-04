בזק"א מציינים הערב (שלישי) 23 שנים לפיגוע ההתאבדות באוטובוס קו 2 בירושלים, שנחשב לאחד הפיגועים הקשים בתקופת האינתיפאדה השנייה.

בפיגוע, שאירע בכ"א באב תשס"ג, נרצחו 23 בני אדם, בהם תינוקות, ילדים, נשים וגברים, ולמעלה מ-130 נוספים נפצעו.

הפיגוע התרחש סמוך לשעה 19:00 בערב, כאשר מחבל מתאבד עלה לאוטובוס קו 2 של אגד, שהיה עמוס בנוסעים ובמשפחות שנסעו בעיר בימי "בין הזמנים". כשהאוטובוס הגיע לצומת הרחובות שמואל הנביא ומשה זקס, הפעיל המחבל מטען חבלה רב עוצמה שהוביל לאחת מזירות הטרור הקשות שידעה ירושלים.

המחבל ראאד מיסק קיבל סיוע מחוליית חמאס של ערבים ממזרח ירושלים שדאגה להסעתו למקום הפיגוע, להסוואתו כחרדי ולחימושו בחגורת הנפץ. צעיר ההרוגים היה בן 3 חודשים מניו יורק.

כוחות ההצלה, הביטחון והרפואה הוזעקו למקום בתוך דקות. מתנדבי זק"א שפעלו בזירה עסקו במשך שעות ארוכות בטיפול בכבוד המת, באיסוף הממצאים ובהבאת הנרצחים לקבורה על פי ההלכה, לצד ליווי המשפחות בשעות הקשות שלאחר האסון.

בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, שהיה בין המטפלים בזירה, שיתף, "אסון קו 2 היה מהאירועים הקשים ביותר בהם טיפלנו במחוז ירושלים במהלך האינתיפאדה. רבים מהמתנדבים שפעלו בזירה עדיין זוכרים כל פרט - את הקריאה הראשונה במוקד, את ההגעה לזירה ואת המראות הקשים".

הוא שיחזר את הטיפול בנפגעים: "כשאני הגעתי לזירה התחלנו בהחייאה לתינוק בן 11 חודשים, ליבו שב לפעום לרגע ואז נדם והוא נפטר. כמעט כל יום שאני עובר שם אני נזכר בפיגוע ומתפלל שלא נדע עוד זירות כאלה".

הנרצחים בפיגוע: מרים אייזנשטיין בת 20, יעקב בינדר בן 50, אברהם בר-אור בן 12, בנימין ברגמן בן 15, פייגא דושינסקי בת 50, שמואל וולנר בן 52, פרומה רחל וייץ בת 73, אליעזר ויספיש בן 42, שמואל זרגרי בן 11 חודשים בלבד.

גולדי טויבנפלד בת 43, אלי טויבנפלד בן חמישה חודשים, מנחם לבל בן 23, מרדכי לייפער בן 27, אלישבע משולמי בת 16, תהילה נתנזון בת שנתיים, חנוך סגל בן 65, לילך קרדי בת 22, יששכר דוב רייניץ בן תשע, שלום מרדכי רייניץ בן 48, חווה רכניצר בת 19, מריה אנטוניה רפאלס בת 39 וליבא שורץ בת 53 הי"ד.