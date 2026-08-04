סקר מנדטים של ערוץ 16 החדש, שנערך על ידי פרופ' יצחק כ"ץ, מצביע על יתרון לגוש האופוזיציה, שמקבל 61 מנדטים לעומת 51 מנדטים לגוש הקואליציה.

על פי הסקר, מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט היא הגדולה ביותר עם 22 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו ניצבת אחריה עם 21 מנדטים, בעוד מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט מקבלת 14 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי מפלגת הדמוקרטים זוכה ל-11 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר מקבלת תשעה מנדטים, כמו גם ש"ס וישראל ביתנו. יהדות התורה זוכה לשמונה מנדטים, ואילו חד"ש-תע"ל מקבלת חמישה מנדטים.

רע"ם, הציונות הדתית ומפלגת בית ציוני מילואימניקים בראשות יועז הנדל וחילי טרופר זוכות לארבעה מנדטים כל אחת. מתחת לאחוז החסימה נמצאות בל"ד ומפלגתו של בני גנץ.

בסקר שפורסם הערב בערוץ 14 ונערך על ידי שלמה פילבר, תמונת המצב הייתה שונה, כאשר מי שהוביל הוא גוש הימין עם 62 מנדטים לעומת 48 בלבד לגוש השמאל-מרכז, והליכוד הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים.

אחריה ניצבה מפלגת "ישר" עם 22 מנדטים, ש"ס קיבלה 11 מנדטים, הדמוקרטים 10, יהדות התורה, ישראל ביתנו ומפלגת "ביחד" שמונה מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית והציונות הדתית זכו לשישה מנדטים כל אחת.

על פי הסקר, כמה מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה. בל"ד זוכה ל-2.9%, מפלגת בית ציוני מילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל ל-1.9%, מפלגת זהות בראשות משה פייגלין ל-1.3%, רשימתו של עופר וינטר ל-1.2%, גלעד ארדן ל-0.7% וכחול לבן ל-0.5% בלבד.