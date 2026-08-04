תומר כהן, דוברה של סגנית שר החוץ לשעבר וחברת הכנסת שרן השכל, הודיע ביממה האחרונה על סיום תפקידו.

העיתונאי מיכאל שמש מחדשות 13 דיווח הערב כי "לפי המידע שבידי, ברקע להתפטרות עלו טענות שחברת הכנסת השכל הורתה לו לשקר לעיתונאים ולאנשי תקשורת".

כהן דחה את הדברים מכל וכל, ופרסם תגובה חריפה שבה טען כי מדובר בדיווח שאינו נכון: "בניגוד למה שאמר הערב מיכאל שמש, הודעתי על עזיבה כבר לפני זמן, שרן מעולם לא הורתה או ביקשה ממני לשקר לאף אחד".

הוא הוסיף והדגיש כי "מי שמכיר אותי יודע שגם אם הייתה מבקשת זה לא היה קורה. ושמש שיקר כשאמר שפנה אלי לתגובה וסרבתי לענות, כי הוא לא פנה. קצת מאכזב. אבל אפילו האפיזודה השטותית הזאת לא תשנה שאני מסיים בתחושת סיפוק מקצועית אדירה ורצופה בהישגים".

בהמשך שיתף במהלכים לעצירת חקיקת חוק הגיוס: "עשיתי והייתי שותף למהלכים שאני מאוד גאה בהם. בראשם, שלקחתי חלק פעיל בסיכול חוק שמנוגד לכל דבר שאני מאמין בו. מודה על ההזדמנות שניתנה לי, ועל כל הדברים הנהדרים שהצלחתי לקחת בהם חלק, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית".

הוא סיים בעקיצה לשמש: "על ההזדמנות לעבוד מול עיתונאים מהשורה הראשונה בחו"ל ובארץ. אנשים שהפכו לחברים. על השיחות. על הפירגון. תודה לכולכם. חוץ משמש".