תושב ירושלים בן 34 טבע היום (שלישי) למוות בחוף בעיר לימסול שבקפריסין.

על פי זק"א, הישראלי נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, אולם בשלב מסוים נעלמו עקבותיו. בני המשפחה פתחו בחיפושים שנמשכו כשעתיים לאורך החוף ובים, בניסיון לאתרו.

רק לאחר שמצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בו כשהוא צף במים, הוזעקו כוחות ההצלה המקומיים. עם הגעתם הם חילצו אותו מהים, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

בזק"א מסרו כי הארגון פועל בשיתוף משרד החוץ מול הרשויות בקפריסין ומלווה את בני המשפחה בהשלמת כלל ההליכים הנדרשים להשבת גופתו של המנוח לישראל.

סמנכ"ל המבצעים של זק"א, חיים ויינגרטן, אמר כי מדובר ב"אסון קשה וכואב", והוסיף כי הארגון עומד בקשר רציף עם המשפחה ופועל להביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית.