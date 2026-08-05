הרמטכ"ל: נבוא חשבון עם כולם

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ד’) סיור גזרה ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 99, תת-אלוף אלעד צורי, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו ומפקדים נוספים.

במסגרת הביקור קיים הרמטכ"ל סיור ושיח עם המפקדים ברצועת עזה, במהלכה מפקדי הגדודים סקרו בפניו את תמונת המצב המבצעית. לאחר מכן, קיים שיח עם מפקדי האוגדות והחטיבות שפועלות במרחב. הרמטכ"ל הביע את הערכתו ללוחמים ולמפקדים הפועלים ברצועת עזה להגנת תושבי מדינת ישראל.

הרמטכ"ל אמר "אנחנו מיישמים את תפיסת הביטחון שהגדרנו - לא רק כאן, אלא לאורך כל גבולותיה של מדינת ישראל. צה"ל נמצא בחזית, לפני היישובים ולפני התושבים, כדי להגן עליהם".

"ברצועת עזה פגענו בחמאס, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. צה"ל ימשיך לפעול ביוזמה וימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו - להסיר איומים ובכל מצב להגן על היישובים ועל התושבים, ולשמור על ביטחונם. לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו אותו ב-7 באוקטובר.

החזית בעזה היא חלק ממערכה רב-זירתית. בשבוע שעבר פגשתי את הכוחות בדרום לבנון, וכאן אני רואה את אותה הרוח - רוח של יוזמה, של התקפיות ושל מחויבות למשימה. זו הרוח שמאפשרת לנו להמשיך את העיקרון אותו קבענו ולהחזיק את היוזמה בידינו.

אני מבקש להביע הערכה גדולה לפיקוד הדרום ולאוגדות הפועלות בגזרה על היוזמה, הנחישות וההתקפיות המתמשכת. דוגמה מוחשית לכך היא המרדף אחר מחבלי הנוחבה וכל מי שהיה שותף לתכנון ולביצוע טבח ה-7 באוקטובר. זו משימה קבועה ומתמשכת שהפיקוד עומד בה בהצלחה רבה. התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח ה-7 באוקטובר עומדות לנגד עינינו בכל יום. נמשיך לרדוף את האחראים, ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח - במוקדם או במאוחר. זוהי משימה קבועה ומתמשכת.

אנחנו צריכים להמשיך ולפעול להגנה על תושבי העוטף. ההגנה והביטחון שלכם הם המטרה שלנו - נמשיך לפעול לביצור הביטחון. שינינו את תמונת המצב הביטחונית באופן מהותי, ונמשיך לפעול כדי להבטיח שצה"ל יעמוד בחזית היישובים, יגן על היישובים ועל התושבים, וישמור על ביטחונם".