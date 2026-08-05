תיעוד מהפיגוע הקשה בשומרון: חטיפת הנשק והירי ברכס סלע

צה"ל פרסם היום (רביעי) את ממצאי התחקיר הפיקודי של הפיגוע שאירע לפני כשבועיים בפאתי הכפר תל שבמרחב חטיבת שומרון.

בפיגוע נפלו רב-סרן יובל עזרא הי"ד, מפקד סוללה בגדוד 411, וסרן (מיל') בניהו מלט הי"ד, לוחם ההגנה המרחבית. בפיגוע נפצעו גם רכז הביטחון של היישוב חוות גלעד ואזרחים נוספים שנפגעו מיידוי אבנים.

התחקיר הוצג לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר על ידי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף קובי הלר. הרמטכ"ל אימץ את מסקנות התחקיר והורה ליישם את הלקחים באופן מיידי.

מהתחקיר עולה כי קבוצת המטיילים יצאה לטיול ללא תיאום ואישור מגורמי הביטחון, כנדרש. עוד נמסר כי מספר שעות לפני היציאה התקבל מידע מוקדם בחטיבת שומרון על קיומו של הטיול, ונעשו ניסיונות לאתר פרטים נוספים עליו.

האירוע החל לאחר שתצפיתניות זיהו מיידי אבנים לעבר קבוצת המטיילים. כוח צה"ל ראשון הוקפץ למקום, חבר למטיילים והחל ללוותם, כאשר הקבוצה הייתה פרוסה על פני שטח רחב.

בהמשך הגיעו לזירה כוחות נוספים בפיקודו של יובל עזרא הי"ד, יחד עם רכז הביטחון של חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות בניהו מלט הי"ד, שהוזעקו למקום ופעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים ולהדוף את התוקפים לעבר הכפר.

בצה"ל מציינים כי לאחר שנשקו של רכז הביטחון נחטף, פעלו שלושת הלוחמים באומץ לב במטרה להציל את חיי האזרחים ולפגוע במחבלים.

רס"ר (במיל') בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא באדיבות המשפחות

מהתחקיר עולה כי רס"ן עזרא הסתער לעבר אחד המחבלים, חתר למגע וחיסל אותו, אך נהרג במהלך הקרב. עוד נקבע כי כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע חוסלו, שני מחבלים נוספים נפצעו, וכל המעורבים נעצרו. יתר המחבלים חוסלו בידי מפקד מחלקה שהגיע לזירה ושני מטיילים, חיילי צה"ל שהיו בחופשה.

באשר לנפילתו של בניהו הי"ד, קובע התחקיר כי לא ניתן להכריע באופן חד-משמעי אם נפגע מירי של מחבל או מירי אגבי שבוצע במהלך הלחימה לצורך נטרול המחבלים. הנושא נבדק במסגרת התחקיר, אך לא התקבלה מסקנה חד-משמעית.

התחקיר מצביע גם על שורת כשלים מבצעיים. נקבע כי הכוח שהגיע לזירה היה קטן ביחס להיקף האירוע, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. בנוסף נמצא כי יתר הכוחות שפעלו במרחב לא הצליחו לגבש בזמן תמונת מצב מלאה, לא הקפיצו במהירות מספקת כוחות נוספים ולא הזניקו בזמן את כוחות הרפואה.

התחקיר העלה כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש.

בניהו שלף אקדח, ירה במחבלים והתמוטט ללא קרדיט

בצה"ל הדגישו כי אחד הכשלים החמורים ביותר היה במהלך פינויו של יובל עזרא. לפי התחקיר, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל בידי חובש אזרחי וללא נוכחות של כוח צבאי.

בצה"ל הגדירו זאת כ"כשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם החובה הערכית והמקצועית שלפיה ביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צה"ל".

עוד נמסר כי שעות לאחר הפיגוע פשטו כוחות הביטחון על בית חולים בשכם, שם נעצרו שני מחבלים שנפצעו במהלך הפיגוע. הרמטכ"ל ציין לחיוב את הפעולה, אותה הגדיר מקצועית ומהירה.

על פי המלצת ראש אגף כוח האדם, אישר הרמטכ"ל להעלות לאחר נפילתו את בניהו מלט הי"ד לדרגת סרן (מיל'). בצה"ל ציינו כי היה בעיצומו של תהליך הכשרת קצונה.

האלוף בלוט אמר כי האירוע ממחיש את גבורתם של יובל ובניהו, שבחרו להסתער לעבר המחבלים ולהרחיק את הסכנה מהמטיילים. לדבריו, פעולתם הנחושה מנעה פגיעה רחבה יותר באזרחים. הוא הוסיף כי אירועים מסוג זה, המתרחשים בשטחים פתוחים ובפאתי כפרים, נמצאים במגמת עלייה, ולכן יש להיערך אליהם כתרחיש מבצעי סביר ולהטמיע את לקחי התחקיר.

עוד עולה מהתחקיר כי רס"ן עזרא קפץ לגזרה לאחר שמפקד הגדוד העלה את רמת הכוננות יום קודם לכן, בעקבות פיגועים שאירעו בגזרה, שבהם נפצע אזרח ישראלי ולוחם צה"ל ועל פי הערכת מצב שקבעה כי המציאות הביטחונית נפיצה.

הרמטכ"ל ציין כי מדובר ב"פיגוע טרור קשה שבו איבדנו שני לוחמים יקרים". לדבריו, "לא נקבל מצב בו חיי אזרחים מצויים בסכנה; על כוחות צה"ל מוטלת החובה להגן על אזרחי ישראל בכל מקום ובכל זמן. יובל ובניהו ז"ל חתרו למגע, הפגינו כושר לחימה ומנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. נמשיך לתחקר כל אירוע במקצועיות כדי להשתפר ולחזק את מוכנותנו. כך פועל צה"ל וכך נמשיך לפעול".