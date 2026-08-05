היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה היום (רביעי) כי סיימה את חקירת תיק "הדרך", העוסק בחשד לשימוש אסור בכספי ציבור שיועדו לרשת "מעיין החינוך התורני".

במרכז החקירה עומדים חבר הכנסת חיים ביטון, שכיהן כמנכ"ל רשת "מעיין החינוך התורני", משה אביטן, ששימש מנהל הרכש של הרשת, ובעלי תפקידים נוספים בעיתון "הדרך". החקירה נפתחה באופן סמוי ובהמשך הפכה לגלויה.

על פי החשד שנבדק, תקציבי משרד החינוך שהועברו לרשת לצורך פעילותה השוטפת שימשו, לכאורה ללא אישור הגורמים המוסמכים, למימון הוצאת מוסף ילדים שהופץ באמצעות העיתון "הדרך", הנמצא בבעלות פרטית ומזוהה עם מפלגת ש"ס.

במסגרת החקירה נבדקו חשדות לעבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, גניבה או שליחת יד במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

במשטרה מסרו כי לאחר השלמת כלל פעולות החקירה, ולאחר אישור סיכום התיק בידי ראש להב 433 ניצב מני בנימין וראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט, הועבר היום תיק החקירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך עיון וקבלת החלטה.