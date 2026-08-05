מעצר החשודים בפרשה דוברות המשטרה

חמישה חשודים, בהם חייל צה"ל בשירות סדיר ושלושה קטינים, נעצרו בחשד למעורבות בפרשת הצתות וסחיטה באיומים שנחקרת ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י.

על פי המשטרה, בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה בשיתוף תחנת מעלה אדומים, בעקבות שני מקרי הצתה של רכב ושל מספרה. על פי החשד, ההצתות בוצעו על רקע סכסוך כספי ובמסגרת מסכת של סחיטה באיומים.

במהלך החקירה אספו החוקרים ראיות וממצאים שהובילו לחשיפת זהותם של החשודים. עוד עלה מהחקירה כי על פי החשד, במסגרת הסכסוך הופעלו מספר קטינים לצורך ביצוע ההצתות.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי ימ"ר ש"י ובלשי תחנת מעלה אדומים על בתי החשודים ועצרו חמישה בני אדם: שני תושבי מעלה אדומים בשנות ה-20 לחייהם, שאחד מהם חייל צה"ל בשירות סדיר, ושלושה קטינים בני 14 ו-15.

במהלך המעצרים והחיפושים תפסו השוטרים, בין היתר, סכין, כסף מזומן וחומר החשוד כסם מסוכן. כלל החשודים הועברו לחקירה בימ"ר ש"י.

המשטרה מסרה כי מעצרם של שלושה מהחשודים הוארך עד 7 באוגוסט, ואילו יתר החשודים יובאו לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה ומיצויה.