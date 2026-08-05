הפגנת המתמחים ללא קרדיט

עשרות מתמחים במשפטים הפגינו אמש (שלישי) מול ביתו של שר המשפטים יריב לוין, במחאה על תוצאות בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין שנערכה בחודש יוני 2026.

לטענת המוחים, הבחינה הייתה קשה באופן חריג והובילה לשיעור מעבר נמוך במיוחד, כאשר לדבריהם רק כשליש מהנבחנים הצליחו לעבור אותה. בעקבות זאת הם דורשים את התערבותו של שר המשפטים בסוגיה.

לדברי המתמחים, במהלך הימים האחרונים הסכימו כלל הגורמים הרלוונטיים להיפגש עמם, אולם השר לוין טרם נענה לבקשתם.

הם קראו לו לצאת מביתו, לשוחח עמם ולהוביל מהלך שיבחן את אופן קיום הבחינה ואת תוצאותיה.

במהלך ההפגנה נשמעו קריאות: "לא, לא, לא ניתן - הצדק יינתן!", והמשתתפים חזרו על דרישתם לבחון מחדש את הבחינה ואת שיעור המעבר שנקבע בעקבותיה.

לטענת המוחים, "לא ייתכן שרק שליש מהנבחנים יעברו את הבחינה. אנחנו דורשים צדק".