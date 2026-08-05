מכבי תל אביב מתקרבת לסגור את סגל השחקנים שלה לקראת עונת 2026/27, כאשר היום (רביעי) הודיעה האלופה מת"א על החתמתו של שחקן זר חדש שישחק במדיה.

מדובר בלא פחות מאלוף העולם ואלוף אירופה, דניאל תייס הגרמני.

תייס שמצטרף למכבי בחוזה לשנתיים, נחשב לאחד משחקני הפנים הטובים באירופה, כאשר מלבד זכיות עם נבחרתו במדליות ותארים, הסנטר הגרמני שיחק גם במשך שבע שנים בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA שם העמיד ממוצעים של 7.1 נקודות ו-4.7 כדורים חוזרים למשחק ב-452 משחקים.

את החזרה שלו לכדורסל האירופי עשה תייס לפני שנה וחצי כאשר עבר לקבוצת הכוכבים במונאקו שנקלעה לאחרונה לבעיות כלכליות. במונאקו העמיד תייס ממוצעים של 9.7 נקודות, 5 ריבאונדים ו-69.2 אחוזים מהשדה ביורוליג, כשאחד ממשחקיו הטובים ביותר הגיע דווקא מול מכבי תל אביב, נגדה קלע 17 נקודות.

כעת מגיע תייס למכבי כשיו"ר המועדון שמעון מזרחי אמר כי "זו החתמה משמעותית מאוד".

"דניאל תייס הוא שחקן עם ניסיון וצירופו הוא תגבור רציני גם לחלק ההגנתי של מכבי. אני שמח לברך שבתום משא ומתן ארוך הצלחנו שהוא יהיה במכבי".

"דניאל תייס יוסיף לנו המון ניסיון", הדגיש המאמן עודד קטש בנוגע לסנטר, "הוא עבר בכל הרמות, בקבוצות NBA ויורוליג, זכה באליפות העולם ובאליפות אירופה עם גרמניה. הוא יודע מה זה להיות בקבוצה מנצחת ומה צריך כדי להיות קבוצה מנצחת. מבחינה מקצועית, הוא גבוה מגוון שיכול לשחק בפנים, בחוץ ולתת לנו הרבה גמישות בעמדה הזאת. אנחנו מחכים כבר להתחיל לעבוד יחד".

תייס מצטרף לבונזי קולסון שחזר למכבי ולים מדר שחצה את הקווים מהפועל ת"א, כמו גם ליתר השחקנים של מכבי בעונה החולפת שנשארו. האם זה יספיק למכבי בכדי לעשות צעד אחד קדימה במפעל היורוליג היוקרתי?