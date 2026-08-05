מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני

מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני, התייחס בראיון לערוץ 7 לפתיחת שנת הלימודים הצפויה בעוד כשלושה שבועות ואמר כי המשרד נמצא בישורת האחרונה של ההיערכות.

לדבריו, הצוותים עובדים באופן אינטנסיבי כדי להבטיח פתיחה מיטבית של השנה.

שמעוני השתתף הבוקר בטקס השקת תוכנית משותפת למשרד החינוך, משרד הקליטה ו"נפש בנפש" לגיוס מורים לאנגלית מצפון אמריקה. לדבריו, מדובר במהלך בעל חשיבות חינוכית ולאומית, שנועד לתת מענה לצורך במורי אנגלית ולסייע גם בקליטת יהודים בישראל.

בהתייחס למחסור במורים אמר שמעוני כי "אנחנו לא במשבר, יש לנו צרכים". הוא ציין כי בשל הגידול הטבעי במערכת החינוך נדרשים מדי שנה כ-3,000 מורים נוספים, והוסיף כי תחום האנגלית הוא המקצוע המבוקש ביותר, ולכן לתוכנית החדשה יש חשיבות הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית.

על ההיערכות לפתיחת השנה אמר שמעוני כי המשרד נמצא "בסוף ההכנות", וציין כי לאחרונה הסתיימה תוכנית קיץ ארצית לילדים. לדבריו, במשרד פועלים "יום ולילה" כדי למצות את הזמן שנותר עד לפתיחת שנת הלימודים.

לשאלה האם ההורים צריכים לחשוש משביתות או מעיכוב בפתיחת שנת הלימודים, השיב שמעוני כי הוא מקווה שהלימודים יחלו כסדרם. לדבריו, "אנחנו פועלים מעל השטח, מתחת לפני השטח, שהדברים יהיו ויפעלו כמו שצריך, והפתיחה תהיה מוצלחת. אין מה לחשוש ואין מה לפחד. אני מאמין שבסוף הדברים יסתדרו, והשנה תיפתח כסדרה".