שר התקשורת וחבר הכנסת לשעבר מטעם כחול לבן, איתן גינזבורג, הודיע היום (רביעי) על הצטרפותו לרשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט לקראת הבחירות הקרובות.

בהודעתו אמר גינזבורג כי "לממשלה הבאה לא יהיו רגעי חסד. אין זמן לניסוי וטעייה. המערכת הפוליטית תצטרך לעבוד קשה כבר מיומה הראשון כדי לתקן את הנזק שנעשה, עם מטרות ברורות ותכניות עבודה מוכנות". לדבריו, "אני מאמין שלנפתלי בנט יש את היכולות, הכישורים והניסיון שיחזירו את המדינה למסלול".

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב כי הבחירות הקרובות "אינן עוד בחירות", אלא מערכת שתכריע את עתידה של מדינת ישראל.

לדבריו, הציבור יידרש לבחור בין "מדינה סקטוריאלית, קיצונית ומפורקת" לבין "מדינה שחוזרת לבסיס הציונות כמדינה יהודית ודמוקרטית, ליברלית, חזקה ומתקדמת".

גינזבורג ציין כי הכיר את בנט במהלך עבודתם המשותפת בממשלת השינוי. "גיליתי מנהיג חד, אמיץ, שיודע לקבל החלטות קשות, גם אם לא תמיד פופולריות - אל מול מה שנדרש לטובת המדינה. גיליתי גם אדם אמפתי, דואג, שרואה את האחר", כתב.

לדבריו, השליחות הציבורית מחייבת אותו לפעול "כדי להחזיר את התקווה למדינה", והוסיף כי הוא שמח להצטרף ל"נבחרת מנצחת, שמשלבת כוחות חדשים ומקצועיים לצד ניסיון פוליטי עשיר", במטרה, כלשונו, להקים "ממשלה ציונית, רחבה ויציבה עם הנהגה ראויה שתוכל לעבוד עבור הישראלים ולהפוך את המדינה לחזקה ומובילה".