המיליארדר החסידי יואל לנדא נכנס אתמול למעונו של האדמו"ר מגור לפגישה שעסקה בסוגיה הבוערת של השלכות אובדן מעמדם של בחורי הישיבות החרדיות.

בפגישה, שהתקיימה בחדרו של האדמו"ר, הציג הנגיד תוכנית להקמת קרן ייעודית שתרכז את המאבק המשפטי נגד הסנקציות ומעצרי בני הישיבות, לרבות ניהול המערכה בכלים בינלאומיים.

על פי המיזם, כל בחור ישיבה שיידרש לכך יקבל מעטפת סיוע משפטי מלאה במימון הקרן, כאשר לנדא התחייב להעמיד יחד עם שותפיו סכום ראשוני של מיליון דולר לטובת המהלך.

בנוסף, ביוזמת בנו של האדמו"ר רבי נחמיה אלתר שהשתתף בדיון, התחייב לנדא לתרום בניית שני אולמות שמחה עבור בני החסידות שיקפידו על קיום שמחות לפי התקנות המצומצמות של הקהילה - האחד בירושלים והשני בערד.