סערה פוליטית וציבורית פורצת בממלכה המאוחדת לאחר שנודע כי המפלגה השמרנית בבריטניה בחרה בג'ושוע בונהיל־פיין, פעיל ניאו־נאצי לשעבר שהורשע בעבר בעבירות חמורות הקשורות לאנטישמיות, כמועמד מטעמה בבחירות הקרובות למועצת מחוז בסומרסט.

את דבר המינוי המפתיע חשף העיתון הבריטי "הגרדיאן", שעורר מיד הדים נרחבים במערכת הפוליטית.

בונהיל־פיין, בן 33, נושא מאחוריו עבר פלילי כבד במיוחד. לפי הדיווחים, בשנת 2014 הוא הורשע בתקיפת שוטר, ושנה לאחר מכן נגזרו עליו יותר משלוש שנות מאסר בפועל לאחר שפרסם תכנים אנטישמיים בוטים ואסורים לקראת עצרת קיצונית של פעילי ימין רדיקלי.

בהמשך התברר כי עמד מאחורי קמפיין הטרדה נגד לוסיאנה ברגר, חברת פרלמנט יהודייה שכיהנה מטעם מפלגת הלייבור, ואף כינה אותה בכינויי גנאי פוגעניים ואנטישמיים.

בעברו אף עמד בראש ארגון קיצוני בשם "National British Resistance" והגדיר את עצמו בגלוי כלאומן, פשיסט ותומך בעליונות לבנה.

בשנים האחרונות טוען בונהיל־פיין כי עשה מהפך בחייו וכי הוא מנוער לחלוטין מעברו האפל. בראיונות וסרטונים שהפיץ הוא ציין כי ריצה את מלוא חובו לחברה וכי כיום מטרתו היא לשמש דוגמה ולמנוע מצעירים אחרים להיקלע למעגל הקיצוניות שבו היה שקוע.

לדבריו, צמרת המפלגה המקומית הייתה מודעת לחלוטין להיסטוריה שלו ונתנה לו את ברכת הדרך. "הסניף, ולמעשה המפלגה כולה, מודעים לחלוטין לעברי", אמר ל"גרדיאן". "יושב הראש שלנו היה תומך קולני ותמך בי מאז שהפכתי לחבר במפלגה. אני אסיר תודה על התמיכה".

בסרטון נוסף שהעלה השנה הוסיף והתבטא כי הוא מתחרט על מעשיו ועל השליטה המוחלטת שהייתה לאנטישמיות בחייו פעם.

בחירתו עוררה מיד זעם רב במערכת הפוליטיקה הבריטית, כאשר המטרה הראשונה למתקפה הייתה מפלגת "Reform UK" הנמצאת מימין לשמרנים.

מטעם המפלגה נמסר בתגובה חריפה כי המינוי חושף את פני האמת של ההנהגה החדשה: "קמי טוענת שהשמרנים השתנו ושיהיה להם דור חדש של מועמדים - כעת ברור מהי הרמה של המועמדים שלהם. היא טוענת שהיא תומכת במאבק באנטישמיות, ובכל זאת בוחרת כמועמד אדם שהורשע באנטישמיות ובנאציזם. הצביעות מדהימה".

נכון לעכשיו, ההנהגה הארצית של המפלגה השמרנית טרם מסרה תגובה רשמית לפרשה המביכה.