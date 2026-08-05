מאבק משפטי וציבורי חדש מאיים לטלטל את תקציבי התרבות והתמיכות המועברים לציבור החרדי ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

ארגון "ישראל חופשית" פנה רשמית ליועצת המשפטית לממשלה וללשכות הייעוץ המשפטי במספר עיריות, בדרישה דחופה לעצור לאלתר כל תקצוב עירוני המגיע לטענתו למוסדות ולפעילויות המיועדות לתלמידי ישיבות שלא הסדירו את מעמדם הצבאי מול רשויות הצבא.

הפנייה נשענת על שורת פסיקות של בג"ץ מהשנים האחרונות, שקבעו כי המדינה מנועה מלהעניק מימון ותמיכות ממשלתיות לישיבות שבהן לומדים צעירים החייבים בגיוס שאינם מחזיקים בדחיית שירות או בפטור חוקי.

אולם כעת, בארגון מבקשים להרחיב את המערכה גם אל תוך הזירה המוניציפלית. לטענתם, בעוד הממשלה החלה לעצור חלק מהתקציבים הישירים למוסדות התורניים, הרשויות המקומיות ממשיכות כבשגרתם להזרים כספים, להעניק תמיכות עקיפות ולממן אירועי תרבות, כנסים ומופעים עבור אותם צעירים.

בין הרשויות המרכזיות שעלו על הכוונת של הארגון נכללות עיריות שבהן מתקיימים מדי שנה אירועי ענק המיועדים לציבור החרדי, בדגש על תקופות "בין הזמנים".

במסגרת זו מתקיימות פעילויות רבות המאורגניות על ידי גופים קהילתיים שונים, בהם מרכזים תורניים, רשתות חינוך וארגונים מקומיים המושכים אליהם אלפי משתתפים מדי עונה.

בארגון טוענים כי יש לבחון בקפידה כל שקל של כספי ציבור המושקע בפעילויות הללו, שכן לדבריהם מדובר בצינור עקיף שדרכו ממומנים גופים ופרטים שאינם עומדים בדרישות החוק.

מנגד, דוחים גורמים בציבור החרדי את הדרישות הללו על הסף, ומגדירים אותן כמהלך פוליטי פסול שמטרתו לפגוע בזכויותיו הלגיטימיות של ציבור שלם.

לטענתם, אירועי התרבות והפעילויות המקומיות אינם מיועדים רק לתלמידי ישיבות בגיל גיוס, אלא פונים לציבור הרחב הכולל משפחות, ילדים, נשים ובני נוער, ומהווים חלק מהשירותים העירוניים הבסיסיים המגיעים לכל תושב לפי חלוקה פרופורציונלית.

ברשויות המקומיות השונות מזכירים לא אחת כי קיימת מדיניות ותיקה של מתקונת מענים תרבותיים מותאמים לכלל המגזרים והקהילות כחלק מהמרקם העירוני.