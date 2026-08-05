תקרית חריגה התרחשה במהלך המראת מסוקו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מהבית הלבן, לאחר שמטוס נוסעים הורשה להמריא במקביל מנמל התעופה רייגן - בניגוד לנוהלי הבטיחות הנהוגים בעת תנועת המסוק הנשיאותי.

במנהל התעופה הפדרלי (FAA) פתחו בחקירה, אך הדגישו כי חיי הנשיא לא היו בסכנה.

על פי הודעת ה-FAA, מסוק Marine One המריא לעבר בסיס חיל האוויר אנדרוז, שממנו המשיך טראמפ בטיסת Air Force One לביקור בקליפורניה. באותו זמן המריא גם מטוס נוסעים Envoy Air 3742 מנמל התעופה רייגן, הסמוך לבית הלבן בדרכו לפנסקולה שבפלורידה.

לפי ממצאי הבדיקה הראשוניים, מטוס הנוסעים חלף מעל המסוק הנשיאותי. ברשות התעופה האמריקנית הבהירו כי לא נשקפה סכנת התנגשות, אך ציינו כי אירע "אובדן הפרדה זמני" - מצב שבו המרחק בין כלי הטיס קטן מהנדרש על פי הנהלים. עוד נמסר כי פקח הטיסה היה בקשר רציף עם שני הטייסים לאורך האירוע.

גורמים המעורים בפרטים אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי פקחי הטיסה לא עצרו את תנועת המטוסים האזרחיים בנמל התעופה רייגן בזמן המראת המסוק הנשיאותי, כפי שמקובל לבצע. לפי הנהלים הפדרליים, יש לשמור על מרחק מינימלי של 1.5 מייל אופקי ו-500 רגל אנכי בין כלי טיס.