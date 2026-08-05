אחת הדמויות הבולטות ביותר בפוליטיקה החרדית עשויה לשוב לזירה. יו"ר ש"ס לשעבר, אלי ישי, בוחן בימים אלה חיבור פוליטי עם מפלגת "הציבור החרדי", במהלך שעשוי לטלטל את המערכת הפוליטית ולייצר אלטרנטיבה חדשה עבור מצביעים חרדים.

לפי הפרסום בחדשות 12, בתקופה האחרונה קיימו ישי ואנשי המפלגה החדשה כמה פגישות, שבמהלכן נבחנת אפשרות לריצה משותפת בבחירות הקרובות.

במפלגה, המגדירה את עצמה כנציגת החרדים העובדים, מקדמים תפיסה שלפיה חרדים שאינם עוסקים בלימוד תורה באופן מלא צריכים להתגייס לשירות צבאי או לאומי.

במשך 14 שנים עמד ישי בראש ש"ס, ולאחר פרישתו הקים בשנת 2014 את מפלגת "יחד" בשיתוף הרב מאיר מאזוז. אף שהרשימה זכתה לכ-125 אלף קולות, היא לא עברה את אחוז החסימה.