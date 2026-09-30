נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב (שלישי) עם כתבים, טען כי איראן נמצאת במצב קשה והעריך כי בסופו של דבר הרפובליקה האסלאמית תיכנע.

"הם נמצאים במצב קשה מאוד. אני לא יודע אם הם עומדים להיכנע כבר עכשיו, אבל הם ייכנעו", אמר טראמפ.

טראמפ אף טען כי בימים האחרונים העבירה ארה"ב דרך מצר הורמוז יותר נפט מאשר בכל תקופה אחרת בהיסטוריה. "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה, כולל הרבה לפני שיצאנו למלחמה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. וזה בדיוק כדי לעצור את הנשק הגרעיני", הוסיף.

כשנשאל מדוע אין לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני בעוד שלצפון קוריאה יש נשק כזה, הצביע טראמפ על ההבדל בהנהגה בין שתי המדינות.

"שם יש מנהיג אחר - קים ג'ונג און", השיב טראמפ, בהתייחסו למנהיג צפון קוריאה, והוסיף: "הוא חבר שלי. הוא מחבב את טראמפ. אני כנראה האדם היחיד בעולם שהוא מחבב, ואני מחבב אותו. אני חוטף הרבה ביקורת כשאני אומר את זה. יש לו יכולת גרעינית די גדולה; היה אפשר לעצור את זה, אבל היו נשיאים שלא קוראים להם טראמפ. כל עוד אני כאן, הוא יהיה בסדר. יודעים למה? כי הוא מכבד אותי".

הדברים נאמרו יממה לאחר שטראמפ הצהיר כי הוא צופה שהמלחמה עם איראן תסתיים "בקרוב מאוד", וחזר על ביטחונו בכך שארה"ב תנצח במערכה.

בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל אמר טראמפ: "אנחנו ננצח, מבחינתי זה יקרה כך או אחרת", והוסיף: "זה יקרה די מהר". הוא אף הערך כי מחירי הדלק "יצנחו" לאחר הניצחון האמריקני.

טראמפ הגן על החלטתו לצאת למלחמה נגד איראן והזהיר מההשלכות שלדבריו היו עלולות להתרחש אילו הצליחה טהרן להשיג נשק גרעיני.

"אם אתם רוצים לראות כאוס, תנו להם להשמיד עיר באמצעות נשק גרעיני. אני לא מדבר רק על ישראל ועל חלקים נרחבים מהמזרח התיכון. תנו להם לפגוע בנו בנשק גרעיני - לכל אותם אנשים טיפשים שחושבים שזה בסדר", אמר.

בהתייחסו להנהגה האיראנית הוסיף: "הם משוגעים. אין ספק בכך. הם אנשים מאוד משוגעים. אני אומר להם את זה כל הזמן: 'אתם משוגעים'. אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני".

טראמפ הדגיש כי מניעת נשק גרעיני מאיראן היא הסיבה המרכזית להחלטתו להיכנס למערכה.

"יצאתי למלחמה כדי לעצור את מה שעלול היה להיות אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות אי פעם לעולם - לנו, אבל גם לעולם כולו", סיכם טראמפ. "ישראל הייתה נמחקת מעל פני האדמה. לא הייתה יותר ישראל, לא היה יותר מזרח תיכון, ואז הטילים והפצצות היו מתחילים להגיע לכיווננו ולכיוון אירופה. ואני עצרתי את זה".