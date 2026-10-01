נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) לאפשרות שאיראן קשורה לאירוע החמור בטיסת פליי דובאי FZ1073 מדובאי לישראל, ואמר כי על סמך המידע שהוא שומע, התשובה לכך עשויה להיות חיובית - אך הבדיקה עדיין נמשכת.

טראמפ נשאל אם קיבל עדכון שלפיו הטייס העומאני שהיה מעורב באירוע קשור לאיראן, והשיב: "הייתי אומר שהתשובה, בהתבסס על מה שאני שומע, היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע".

בהמשך נשאל הנשיא האמריקני אם ארצות הברית תגיב נגד איראן במקרה שיתברר כי היא עמדה מאחורי האירוע. טראמפ השיב: "כן, הם ייפגעו בעוצמה רבה - אל תדאגו".

דבריו מצטרפים להתייחסות מוקדמת יותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון לפוקס ניוז. נתניהו הבהיר כי נבדקת האפשרות שהטייס לא פעל לבדו וכי גם מעורבות איראנית נמצאת בבדיקה.

"נרד לשורש העניין - נבדוק האם היו לטייס שותפים, האם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנדע בקרוב מאוד", אמר נתניהו.

ההתבטאויות מגיעות לאחר האירוע בטיסת פליי דובאי FZ1073, שהמריאה מדובאי בדרכה לתל אביב ועל סיפונה יותר מ-150 ישראלים. במהלך הטיסה דקר טייס המשנה, אזרח עומאן, את הטייס הראשי, קפטן סמית מאצ'צ'אר, אזרח הודו.

במהלך האירוע הופעל מהמטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה. בישראל התייחסו לאירוע בזמן אמת כאל מצב חירום, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו והתקיימו התייעצויות ביטחוניות דחופות. בשלב מסוים אבד הקשר עם המטוס והוא אף נעלם מאפליקציות המעקב אחר טיסות.

במהלך המאבק בתא הטייס המטוס איבד גובה במהירות וצלל בכ-14 אלף רגל בתוך כדקה. נוסעים ואנשי צוות ששמעו את המתרחש פרצו לתא הטייס והשתלטו על הדוקר.

כמה מהנוסעים הישראלים השתתפו בהשתלטות עליו ובטיפול בטייס הפצוע. ד"ר שוטה מוסייב, שהיה בין הנוסעים, סיפר כי מאצ'צ'אר סבל מדימומים חזקים בראש ובידיים וכי העניק לו טיפול רפואי לאחר שהדוקר נוטרל.

המטוס נחת לבסוף בנמל תעופה בסעודיה. הדוקר נעצר ונחקר בידי הרשויות הסעודיות, בעוד הנוסעים תושאלו לאחר הנחיתה.

מוקדם יותר היום עדכן משרד החוץ של הודו כי קפטן מאצ'צ'אר, שקיבל תחילה טיפול רפואי בבית חולים בטבוק, הועבר לאבו דאבי להמשך טיפול והחלמה. שגריר הודו באיחוד האמירויות ביקר אותו בבית החולים ועדכן כי מצבו טוב.

בהודו שיבחו את הטייס על התנהלותו במהלך האירוע ומסרו: "אנו מצדיעים פעם נוספת לגבורה ולאומץ של קפטן סמית מאצ'צ'אר".

בישראל התגבשה לאחר האירוע הערכה כי מדובר באירוע טרור וכי הדוקר ביקש להשתלט על המטוס ולרסק אותו על נוסעיו. כעת, בעקבות דבריהם של טראמפ ונתניהו, נבדקת גם השאלה אם פעל עם שותפים והאם גורם איראני עמד מאחוריו.