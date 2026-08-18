נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע בצהריים (שלישי) כשפרסם מפה של מצר הורמוז וכתב בפוסט ברשת TRUTH "טריטוריה חדשה של ארה"ב".

הפוסט פורסם שעות ספורות אחרי שהעיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח על מתיחות חריפה שנרשמת בממשל האמריקני מול עומאן, על רקע חשש גובר בוושינגטון מהעמדה הפרו-איראנית שמפגינה המדינה המפרצית.

על פי הדיווח, האיום של הנשיא דונלד טראמפ להפציץ את עומאן במידה וזו "תעמוד בדרכו" נובע מזעם פנימי בממשל, שבו יועציו הבכירים מאשימים את עומאן בנטייה מובהקת לצד איראן.

הדיווח חשף עימות פנימי עמוק בתוך הממשל האמריקני באשר לדרך הטיפול הנכונה מול עומאן. בעוד שחלק מיועציו של טראמפ טוענים כי עומאן מסייעת לטהראן להגיע להסכם גרעין שייטיב עמה, גורמים אחרים בממשל סבורים דווקא כי הקשרים ההיסטוריים של עומאן עם המשטר האיראני מהווים נכס לתהליך התיווך.

"אני לא חושב שהם התנהגו בצורה טובה במיוחד, אבל נטפל בהם בקלות רבה, בדיוק כפי שאנחנו עושים עם אחרים", אמר טראמפ לכתבים אתמול בחדר הסגלגל, מבלי להרחיב על הסיבות המדויקות לזעמו על המדינה המפרצית.

בשבועות האחרונים מקיימות עומאן ואיראן שיחות בנוגע לפתיחתו של מצר הורמוז. למרות קיומם של המגעים הללו, טרם הושגו הסכמות, ואיראן מצידה הציבה שורה של תנאים תוך הבהרה כי תמשיך להחזיק בשליטה על המצר ולגבות תשלומים מספינות העוברות בנתיב השיט.