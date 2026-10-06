נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר להוציא להורג באמצעות כיתת יורים את נידאל מאליק חסן, המחבל שרצח 13 בני אדם במסע ירי בבסיס הצבאי פורט הוד שבטקסס בשנת 2009.

ההחלטה התקבלה בעקבות המלצתו של שר ההגנה פיט הגסת'. בפנטגון הודיעו כי המועד והמקום שבהם יבוצע גזר הדין ייקבעו בהמשך. "יום הדין של חסן הגיע סוף סוף", נמסר בהודעה.

אם ההוצאה להורג תצא לפועל, תהיה זו הפעם הראשונה מאז 1961 שבה צבא ארצות הברית מבצע בעצמו עונש מוות.

חסן, כיום בן 56, היה קצין ופסיכיאטר בצבא האמריקני. הוא נולד בארצות הברית למשפחה פלסטינית שהיגרה מהגדה המערבית ושמר לאורך השנים על קשר עם קרובי משפחתו באזור.

ב-5 בנובמבר 2009 הגיע חסן למרפאה בבסיס פורט הוד, ששימשה בין היתר חיילים שנערכו ליציאה למשימות בעיראק ובאפגניסטן. הוא הגיע כשהוא מצויד בשני אקדחים ובמחסניות שהכין מראש, ופתח באש לעבר הנוכחים תוך שהוא צועק "אללה אכבר".

13 בני אדם נרצחו, בהם 12 חיילים, ו-32 נוספים נפצעו. מסע הירי הסתיים לאחר ששוטר אזרחי ירה בחסן ונטרל אותו. כתוצאה מהירי נותר חסן משותק מהמותניים ומטה.

בשנת 2013 הרשיע חבר מושבעים צבאי את חסן וגזר עליו עונש מוות. במהלך המשפט הוא בחר לייצג את עצמו, לא ניסה להכחיש את מעשיו ונמנע מזימון עדים להגנתו.

אישורו של טראמפ מסיר כעת מכשול משמעותי בדרך לביצוע גזר הדין, אחרי יותר מעשור שבו חסן מוחזק באגף הנידונים למוות של מערכת המשפט הצבאית.