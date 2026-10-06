נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) לגל המהומות בצרפת וקשר בין האירועים להגירה ולאסלאם.

"מה שקורה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאסלאם שרוצה להשתלט", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social.

לדבריו, "מה שקורה בצרפת הוא שום דבר אחר מלבד הגירה מאסיבית שיצאה משליטה". טראמפ הוסיף כי צרפת היא "מדינה שפעם הייתה נהדרת".

דבריו מגיעים על רקע התרחבות מחאת התלמידים שהחלה בצרפת ב-17 בספטמבר. המוחים טוענים להזנחת תשתיות בבתי הספר, צפיפות בכיתות ומחסור במורים, אך המחאה הידרדרה במקומות רבים לעימותים אלימים, הצתות ופגיעה ברכוש.

מאז תחילת האירועים הוצתו או נבזזו לפחות 24 בתי ספר ונפצעו עשרות אנשי הוראה. בעימותים נפצעו גם לפחות 700 שוטרים ומעל 200 בני נוער. יותר מ-6,000 בני אדם נעצרו, רובם בני נוער, ולפי משרד המשפטים הצרפתי 1,800 מהם צפויים לעמוד לדין, בהם 1,483 קטינים.

היום קיימו המפגינים "יום זעם" ברחבי צרפת. לפי המשטרה, כ-256 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות בערים השונות, בהם כ-56 אלף בפריז. בכמה מוקדים נרשמו עימותים עם כוחות המשטרה, הצתות ושימוש בגז מדמיע.

ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו גינה את "האלימות הקיצונית" סביב בתי הספר, ובמקביל האשים את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של ז'אן-לוק מלנשון בליבוי המהומות.

"המציאות היא שאתם נוקטים עמימות בנוגע לאלימות, משום שהאלימות היא חלק מהפרויקט הפוליטי שלכם לזרוע כאוס מוחלט במדינה מעכשיו ועד לבחירות לנשיאות", אמר לקורנו.

לצד זאת, ראש הממשלה הצרפתי אמר כי יש להקשיב לטענות התלמידים והבטיח כי מקרים חריגים של הפעלת כוח מצד המשטרה ייחקרו. הרשויות הודיעו על פתיחת חקירה נגד שוטר שירה רימון גז מדמיע בכינון ישיר ופצע קשה בפניו תלמיד תיכון באזור פריז.