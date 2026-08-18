בית משפט השלום בירושלים קיבל את תביעת לשון הרע שהגישה שקמה ברסלר נגד פניה (פאני) מיכאלי, וחייב את הנתבעת לשלם לה פיצוי של 100 אלף שקלים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף חויבה מיכאלי בשכר טרחת עורך דין בסך 35 אלף שקלים ובהוצאות בסך 5,500 שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות שורה של פרסומים שפרסמה מיכאלי בפייסבוק ובטוויטר לאחר טבח 7 באוקטובר, ובהם ייחסה לברסלר בגידה, סיוע לחמאס וידיעה או מעורבות לכאורה באירועים.

השופטת דורית פיינשטיין קבעה כי מדובר בלשון הרע ברף חומרה גבוה. בפסק הדין נכתב כי "הנתבעת פרסמה במהלך תקופת זמן זו שוב ושוב כי התובעת היא בוגדת", וכי ההתבטאויות "חמורות וברף הגבוה של לשון הרע".

בית המשפט דחה את טענת הנתבעת כי מדובר בקללות, גידופים או "זוטי דברים". בפסק הדין נקבע כי הפרסומים לא היו חד-פעמיים או חולפים, אלא עקביים ומתמשכים, וכי ייחוס עבירות פליליות חמורות אינו יכול להיחשב לפגיעה מזערית.

גם טענת "אמת בפרסום" נדחתה. השופטת קבעה כי הנתבעת לא הצליחה להציג ראיות שתומכות בטענותיה, וכי בחקירתה לא ידעה להסביר על מה התבססה כשייחסה לברסלר את המעשים החמורים.

בית המשפט דחה גם את טענות ההגנה בדבר תום לב והבעת דעה. בפסק הדין נקבע כי הפרסומים הוצגו כעובדות ולא כדעות, וכי הנתבעת לא טרחה לברר את אמיתות הדברים לפני פרסומם.

עוד נדחתה הטענה כי מדובר בתביעת השתקה. השופטת קבעה כי חומרת הפרסומים, היקפם וייחוס העבירות הפליליות שוללים את הטענה שהתביעה נועדה רק להלך אימים על הנתבעת או לצנן ביקורת לגיטימית.

לצורך גובה הפיצוי קבע בית המשפט כי אף שמדובר בעשרות פרסומים, יש לראות בהם פרסום אחד לצורך הפיצוי, בין היתר בשל פרק הזמן הקצר והדמיון בתוכן. עם זאת, נוכח חומרת הדברים וכמות הפרסומים נקבע כי יש לפסוק את הפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק בנסיבות שנקבעו.

מיכאלי חויבה גם להסיר את כלל הפרסומים מחשבונות הפייסבוק והטוויטר שלה. בנוסף הורה בית המשפט כי בתוך 30 יום תפרסם בשני החשבונות הודעה שלפיה כל הפרסומים שפרסמה על ברסלר בין 8 באוקטובר ל-3 בנובמבר 2023 הם לשון הרע ונקבע כי אינם אמת.