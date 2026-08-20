חינוך ילדים

הרב יונה גודמן עוסק השבוע, בפרק הראשון בסדרת טורי וידאו חדשה בנושא חינוך בדורנו, בשאלה מהם ערכי היסוד החשובים ביותר בחינוך הילדים. לדבריו, קיים פער בין הדברים שהורים מחפשים בעת בחירת ישיבה או אולפנה לבין הדברים שמטרידים אותם בפועל במהלך שנות הלימודים.

"יש פער אדיר ומטריד בין מה שהורים מחפשים כשהם מחפשים ישיבה או אולפנה, לבין מה שמפריע להם בפועל בשנות הלימודים של הנער או הנערה במקום", פותח הרב את דבריו.

הוא מציין, כי בשלב החיפוש הורים רבים מבקשים מקום תורני יותר, עם יותר שיעורי תורה, אך בהמשך הם מוטרדים משאלות של אחריות, עמל והתמדה.

לדעתו, על ההורים להבחין בין שתי מטרות מרכזיות בחינוך. "אני מציע לנו לסדר בראש שיש לנו כהורים שתי מטרות. מטרה אחת שהיא מטרה תורנית, וזה בסדר גמור, זה מצוין, אבל המטרה השנייה, אני אקרא לה אנושית".

הרב גודמן מפרט כי המטרה השנייה כוללת למשל חינוך לעמל, להתמדה או לרגישות. לדבריו, אף שמדובר בתחום אחר, הוא מקרין גם על המטרה התורנית, משום שמי שמפתח נכונות להתמיד ולעמול יוכל להפנות את התכונות הללו גם ללימוד.

הוא מוסיף כי הדברים משפיעים זה על זה גם בתחום המידות, ואומר, "מי שיגלה נכונות ורצון להראות עמל, או לחיות עם עמל, אז הוא ממילא יעבוד על מידותיו". לדבריו, "הדברים מזינים אחד את השני", ולכן לצד המטרה התורנית יש לשים לב גם למטרה האנושית, "שזה מה שבונה את החיים עצמם".