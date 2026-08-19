שופט בית המשפט המחוזי נאסר אבו טהה ביקש לעבור ממקום מגוריו בדרום הארץ לצפון ולשפוט שם, על רקע איומים ואווירה עוינת מצד גורמי פשיעה בחברה הערבית, כך פורסם הערב (רביעי) בערוץ i24.

לפי הדיווח, חלק מהחשודים והנאשמים שאבו טהה שפט לאורך השנים מטילים עליו את האחריות לענישה ול"נזק" שנגרם להם בעקבות פסיקותיו. על רקע זה, הם דורשים כי משפחתו תפצה אותם.

הבקשה לעבור לצפון תוארה בדיווח כצעד חסר תקדים, ונובעת מהאיומים ומהאווירה שנוצרה סביב השופט בדרום. הנהלת בתי המשפט מסרה בתגובה, "לא נגיב".

אבו טהה מונה לשופט בשנת 2002, לאחר שנבחר על ידי הוועדה למינוי שופטים במשרד המשפטים. עם מינויו הפך לשופט הבדואי הראשון.

את לימודי המשפטים השלים אבו טהה באיטליה. בהמשך היה לערבי הראשון שעבד בפרקליטות מחוז הדרום, שם שימש במשך שבע שנים כפרקליט בכיר.