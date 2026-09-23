נשיא סוריה, אחמד אל-שרע, אמר הלילה (רביעי) כי דמשק וירושלים היו קרובות להגעה להסכם ביטחוני בטרם נסוגה ישראל מהמשא ומתן, אך הדגיש כי רמת הגולן תישאר שטח סורי.

בדברים שנשא באירוע בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, ציין אל-שרע כי סוריה בחרה בנתיב הדיפלומטי במגעיה מול ישראל.

"סוריה בחרה לפעול מול ישראל בכלים דיפלומטיים. קיימנו כמה סבבי שיחות, וכבר הגענו למעשה ל-90% הסכמה, אך אז ישראל נסוגה מכל מיני סיבות שהיא העלתה", אמר אל-שרע. הוא הבהיר כי השיחות התמקדו בהסדרי ביטחון, ורמז כי אלו עשויים היו לסלול את הדרך להסכם שלום נרחב יותר: "אם ההסדרים הללו היו מצליחים, היינו יכולים להתקדם לדיונים על שלום בר-קיימא".

אל-שרע דחה על הסף כל דיון על מעמדה של רמת הגולן: "רמת הגולן היא שטח סורי שמוכר על ידי האו"ם, בהצבעה של יותר מ-137 מדינות. נקבע מפורשות שזהו שטח סורי, ולכן אין שום מקום לדיון על השטחים הללו או למי הם שייכים".

כשנשאל על ידי הכתב ברק רביד האם הוא מבין את החששות של הציבור הישראלי בעקבות טבח ה-7 באוקטובר ומה המסר שלו לישראלים, השיב אל-שרע כי הוא מבין את מה שאירע, אך טען שאין לגזור את המדיניות הישראלית רק מתוך אותו אירוע.

"אני מבין מה קרה ב-7 באוקטובר לחלק מהאזרחים החפים מפשע, אבל בד בבד, אי אפשר לבסס את כל המדיניות על אירוע בודד בהיסטוריה", אמר אל-שרע, והוסיף: "במקביל צריכים להבין גם את מה שקורה בעזה - יותר מ-70,000 בני אדם נהרגו שם, ונשים וילדים רבים כל כך נהרגו וממשיכים להיהרג שם".

"זה לא ראוי שמה שקרה ב-7 באוקטובר יכתיב את המדיניות כלפי סוריה", המשיך. "זה לא הגיוני, וזה רק מייצר עוד איומים ביטחוניים. אם אתה רוצה להגן על הביטחון שלך, אתה חייב לכבד גם את הביטחון של אחרים. ישראל צריכה לשנות את המדיניות שלה, כי כדי לשמור על ביטחונה היא מייצרת בעיות מסביבה - וזה פשוט לא עובד עבורה. היא חייבת לשנות את הגישה הביטחונית והמדינית שלה".

אל-שרע דיבר בחיוב גם על יחסיו עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ: "הנשיא טראמפ עמד לצדה של סוריה, תמך בה, וקיבל החלטה היסטורית להסיר את הסנקציות מעליה. יש לי מערכת יחסים ייחודית מאוד איתו".

הוא שחזר בדיחה שסיפר לטראמפ במהלך ביקור בבית הלבן, לאחר שטראמפ הצהיר כי הריבונות ברמת הגולן שייכת לישראל: "במהלך הביקור בבית הלבן התבדחתי איתו. כשהוא דיבר על הריבונות הישראלית בגולן, אמרתי לו: 'למה שלא תיתן לישראלים את ניו ג'רזי? הגולן לא שלך כדי לתת אותו, אבל ניו ג'רזי כן. מה גם שניו ג'רזי מלאה בדמוקרטים שלא מצביעים עבורך, אז יהיה רעיון טוב לתת אותה לישראלים - לפחות זה משהו שבאמת שייך לך'".

לסיום הבהיר אל-שרע: "ללא קשר לבדיחה, רמת הגולן שייכת לעם שלה. אף אחד - לא נשיא סוריה, לא נשיא ארה"ב ולא שום אדם אחר - לא מוסמך לוותר עליה או למסור אותה לאחרים".