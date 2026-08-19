פעילי שמאל מתנועות "עומדים ביחד" ו"ארץ לכולם" תלו ללא אישור שלט פריסה גדול בדיזנגוף סנטר, מרכז מסחרי השוכן בתל אביב. על השלט נכתב: "יום אחד תקום מדינה פלסטינית ויהיה כאן שלום".

הנהלת הסנטר הבהירה בעקבות האירוע כי השלט הוצג למשך שניות ספורות בלבד, ללא ידיעתה, והוסר מיד. עוד נמסר כי הנהלת המרכז המסחרי הזמינה את המשטרה למקום.

תגובת הנהלת הסנטר הגיעה על רקע תגובות קשות ברשת לפיהן השלט נתלה על ידי הנהלת המקום או בהסכמת גורמים מטעמה. בסנטר ביקשו להבהיר כי לא היו שותפים לתליית השלט וכי אינם תומכים במסר שהוצג בו.

בסנטר הדגישו כי אינם מזדהים עם המסרים שהופיעו על השלט ומגנים אותם. גורמים בסנטר אמרו כי האירוע מייצר "גל עצום של שנאה כלפי הסנטר, למרות שאנחנו לא מייצגים ולא תומכים במסרים האלה - להפך, אנחנו מגנים אותם".

עוד נמסר כי הסערה פוגעת בעובדים ובעסקים הפועלים במקום. "הפרסום הזה פוגע קשות בעובדי הסנטר ובפרנסה של מאות אנשים שאין להם שום קשר לאירוע".

הפעילים שתלו את השלט מסרו, "שני עמים חיים בארץ הזאת ושניהם לא הולכים לשום מקום. העתיד תלוי בנו. אנחנו בוחרים בעתיד של שתי מדינות, עם ריבונות והגדרה עצמית לצד שותפות, פיוס ושיקום".

עוד הוסיפו הפעילים, "שלום לא דורש מאיתנו לוותר על הזהות, הבית או הביטחון שלנו. איפה שיש מאבק ויכולת לדמיין עתיד אחר - יש תקווה".