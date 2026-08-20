הֲבֵן יַקִּיר לִי | הרב תמיר גרנות עם תלמידי ישיבת אורות שאול

הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, ותלמידי הישיבה מוציאים ביצוע לניגון "הבן יקיר לי", הסינגל החמישי בפרויקט ניגוני הישיבה "אור חדש".

הניגון יוצא לזכר בנו של הרב גרנות, סרן אמתי צבי גרנות, שנפל בקרב בגבול הצפון בתחילת מלחמת "חרבות ברזל".

סיפורו של הניגון החל שנים קודם לכן. הרב גרנות הלחין את מילות הנביא ירמיהו בימים שלפני ראש השנה תשע"ה, לאחר מבצע "צוק איתן", שבו נהרגו 73 ישראלים, כשלדבריו התקשה להיכנס אל ימי הדין והחג לאחר מחיר הדמים הכבד וחיפש דרך להפוך את הכאב לתפילה ולזעקה מעומק הלב.

במשך כעשר שנים ליוו מילות "הבן יקיר לי אפרים" את תפילות ראש השנה בישיבה. אחרי מתקפת 7 באוקטובר 2023 והידיעה על 250 הבנים והבנות שנחטפו לעזה, קיבלו המילים עבור הרב גרנות משמעות נוספת והפכו לזעקה ולתפילה עמוקה להשבתם.

בתוך הימים הראשונים של המלחמה קיבל הניגון משמעות אישית וכואבת אף יותר. ביום רביעי של השבוע הראשון למלחמה שוחחו הרב גרנות ורעייתו אביבית עם בנם אמתי, שפיקד על צוות שריון בצפון והיה מוטרד מגורלם של חבריו מחטיבה 7 שנחטפו.

"אני לא חוזר הביתה עד שהם לא חוזרים", אמר אמתי להוריו באותה שיחה. ימים ספורים לאחר מכן, ביום ראשון, 15 באוקטובר, נפל אמתי בקרב כשהגן בגופו על יישובי הצפון מפני חדירת מחבלי חיזבאללה.

מאותו יום, תיאר הרב גרנות, הפכו המילים "הבן יקיר לי אפרים" עבור בני המשפחה לאישיות וכואבות מנשוא. הניגון שהיה חלק מתפילות הישיבה הפך למילים של געגוע לבן האהוב שאיננו.

לפני כחודש התקבלה ההחלטה לשתף את עם ישראל בשיר ובמנגינה ולהפוך את התפילה לתפילה משותפת. הרב גרנות תיאר אותה כתפילה של זיכרון וגעגוע לנופלים, של הודיה על הבנים והבנות ששבו מהשבי ושל תפילה לאחדות, לאהבה ולתקווה.

הלחן מבוסס על משפט מוזיקלי של רבי שאול ידידיה טאוב, האדמו"ר ממודז'יץ זצ"ל. על ההפקה המוזיקלית, העיבוד והקלידים אחראי יגאל שטטנר, הרב גרנות הוא סולן הביצוע ויהודה גרנות מבצע קול שני, ולצדם משתתפים בשירה ובנגינה תלמידי הישיבה ונגנים נוספים.

"הבן יקיר לי" הוא הסינגל החמישי בפרויקט "אור חדש", שנועד לפתוח בפני הציבור את עולם הניגונים של ישיבת אורות שאול. במסגרת הפרויקט מובאים ניגונים מקוריים לצד ניגונים שקיבלו לבוש חדש ומושרים בישיבה בזמנים מיוחדים, בהשתתפות התלמידים והרבנים בשירה, בנגינה ובעיבוד.

אל הניגון מצטרפות גם מילים שהותיר אחריו אמתי ביומנו האישי, ובהן תיאר את חייו דרך עולם המוזיקה. "אני רואה את חיי כשירה שלמה. ניגון שאינו כתוב. הצלילים מפתיעים כל הזמן", כתב. בהמשך כתב אמתי, "אני מבטיח לזייף מלא, אפילו שיישמע צורם לפעמים, אבל אני אתאמץ שהתווים יהיו שלי, כמה שיותר נקי".