בג"ץ קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה על סגירת התחנה הצבאית גלי צה"ל. בהרכב שדן בתיק ישבו השופטים דפנה ברק-ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר.

השופטים קבעו כי דין החלטת הממשלה להתבטל "מן הטעם שההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול: חוסר שביעות רצון של מקבלי ההחלטה מכך שהשידורים, לתחושתם, מנוגדים לעמדותיהם. בית המשפט השתכנע, עובדתית, כי כך אירע, והוסיף ועמד על כך שהממשלה לא פעלה, לאחר שניתן צו על תנאי, כדי להוכיח אחרת. בית המשפט סבר כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל החלטה בעניין ודחה את הטענה שסגירת גל"צ הצריכה חקיקה ראשית".

השופטים מציינים כי אין להם התנגדות לסגירת גלי צה"ל - אך החלטה כזו צריכה להתקבל בהליך מסודר. "כל השופטים, כל אחד מטעמיו, הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גל"צ לגופה, אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים, ואף אינם נוקטים עמדה ביחס לתכני השידורים".

השופט כשר כתב בהחלטה: "לא ניתן להסכים לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש 'לסגור את המיקרופון' של השדרן.

שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל, שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו".

השופט שטיין דחה את הטענה של העותרים לפיה סגירת גל"צ כשלעצמה פוגעת בחופש הביטוי. לדבריו, חופש הביטוי אינו מטיל על המדינה חובה להפעיל תחנת רדיו כדי לאפשר השמעת דעות, ואף להפך שידורי חדשות ואקטואליה מטעם המדינה עלולים בעצמם לעוות את השיח הציבורי.

הוא התייחס למראה של חייל גל"צ במדים מראיין פוליטיקאי וכתב שמדובר ב"עיוות משטרי", שכן לצה"ל, "הצבא של כולם", לא אמור להיות כל תפקיד בשיח הפוליטי, "גם לא תפקיד של מראיין ומשדר".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להחלטה: "בית המשפט העליון מבצע הפיכה נגד הדמוקרטיה ומנשל ממשלה דמוקרטית נבחרת מסמכויותיה החוקיות. אם השופטים בגבעת רם בירושלים רוצים להחליט במקום הממשלה, יתכבדו ויקימו מפלגה וירוצו להיבחר לכנסת. השופטים מתנהלים ביהירות אין קץ, ומבטלים בחוסר סמכות החלטות הממשלה הנבחרת.

התנאי של עוצמה יהודית להצטרפות לממשלה הבאה הוא העברת רפורמה משפטית מלאה: הקמת בית משפט לחוקה ושיגור היועמ"שית העבריינית במיידית הביתה", דברי בן גביר.