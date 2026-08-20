הרב דוד יוסף

הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף, הגיע הערב (חמישי) לביקור מיוחד במוזיאון גוש קטיף בירושלים, לרגל ציון 21 שנים לשריפת בתי הכנסת בגוש קטיף.

במהלך הביקור התייחס הרב לאפשרות החזרה לעזה, להתנתקות, לסוגיה הפלסטינית ולמשמעות הדתית של הזיקה לארץ ישראל.

את הסיור במוזיאון ערכו יו"ר מוזיאון גוש קטיף שלמה וסרטיל, שי גפן והסופר עודד מזרחי. בביקור השתתפו גם הרב ליאור כהן, חתנו של הרב מאיר מאזוז זצ"ל, יו"ר הקהילות היהודיות של דרום צרפת - איש העסקים צבי עמר ותלמידי מדרשה מזכרון יעקב.

במהלך הביקור נשאל הרב יוסף על ידי אחד הנוכחים האם יש עניין להתפלל לחזרה לעזה. הרב השיב: "להתפלל בוודאי שכן, להתפלל. לעשות פעולות - זו שאלה אחרת".

הרב הרחיב ואמר כי התפילה אינה נוגעת רק לגוש קטיף: "זה לא רק על גוש קטיף, זה על כל עזה, זה על כל יהודה ושומרון, על שכם, על כל המקומות האלה. אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו מתפללים לגאולה. המשמעות של הגאולה - שארץ ישראל תחזור להיות שלנו, כל ארץ ישראל".

"עזה זה ארץ ישראל, עזה זה שלנו, עזה זה שלנו, שכם שלנו, ג'נין שלנו, כולם שלנו", הוסיף. "שנזכה לגאולה שבה נוכל באמת לחזור לכל המקומות שלנו. כל יום, כל יום בתפילה, אנחנו צריכים לומר בכוונה גדולה".

בהמשך התייחס הרב לבתי הכנסת שנותרו בגוש קטיף לאחר ההתנתקות ולחילולם. "לצערנו בתי הכנסת נשארו בקדושתם והם חיללו אותם. ורק על זה לבד מגיע להם, אני אומר, שכל עזה הקדוש ברוך הוא יחריב אותה ואנחנו נחזור לשם".

עם זאת, הרב יוסף הדגיש: "אנחנו לא דוחקים את הקץ. אנחנו מחכים, יש לנו את הסבלנות. אנחנו יודעים שכשתבוא הגאולה, אז היא תהיה גבורה כזאת של עם ישראל מול כל האומות, קל וחומר מול האספסוף הזה שהוא לא עם, שהם קוראים לעצמם עם פלסטיני אבל הם לא עם. הם לא היו מעולם עם ואין להם זכויות. הזכויות הן שלנו. אנחנו אומרים את הדברים באופן חד-משמעי".

הרב המשיך והתייחס לשאיפה לשלום ולתוצאות ההתנתקות. "אנחנו רוצים למנוע שפיכות דמים, אנחנו מאוד רוצים שלום ואנחנו מוכנים לוותר למען השלום, אבל המצב הוא מצד שני - 'אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה'. אנחנו רואים, נתנו להם ונתנו להם והתוצאות התפוצצו לנו בפנים. ראינו את ההפך הגמור. מה קורה כשאנחנו לכאורה מושיטים להם יד לשלום? מה התשובה שלהם?"

הרב יוסף המשיך ואמר "זה עם שבנוי יחד עם איראן על קדושת הרצח. מבחינתם המצווה הגדולה שלהם זה רצח. זה דבר איום ונורא, דבר לא אנושי. ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיני העולם ויפסיק את האנטישמיות שלהם, שמסמא את עיניהם, שהם לא רואים את הדברים הללו".

בהמשך דבריו ביקש הרב להפיק לקח פוליטי ואמוני מתוכנית ההתנתקות. "ואני רוצה לומר עוד לקח שאנחנו יכולים ללמוד מזה. יש בישראל ציבור ימני ויש ציבור שמאלני. אנחנו רואים, מעניין מאוד, שהציבור הימני הוא יותר קרוב לדת. חלק גדול דתי ממש וחלק מסורתיים".

"אבל אני יכול לומר דבר אחד", המשיך, "יש אנשים שמשנים את דעתם. גם אדם שהוא אידאולוג לגמרי, לפעמים קורה שהוא משנה את דעתו. כשאדם שומר מצוות, הוא ממשיך להיות שומר מצוות, הוא לא יכול לשנות את דעתו. אם העמדה שלו נובעת מההלכה היהודית, מהמסורת שלנו, מההיסטוריה שלנו, ממה שקובעת התורה, והוא ממשיך, הוא שומר מצוות, הוא לא שונה או פירש - אז הוא לא יכול לשנות את דעתו".

"זה לקח גדול שאנחנו יכולים ללמוד. שלצערנו אנשים שנקראו אז ימין עשו לנו את החורבן הזה, אבל לא היה להם שום קשר לתורה ולמצוות, בכלל בכלל. שום קשר. ואז יכולה להיות תוצאה כזאת", ציין.

לקראת סיום דבריו אמר הרב יוסף כי אין לדעת את "חשבונות השמיים", ושיבח את העוסקים בהנצחת גוש קטיף ובלימוד התורה. "אנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אשריכם ואשרי חלקכם. ושוב, זה מחזק את התקווה שלנו שאנחנו נחזור. תקווה. כי אתם יושבים ועוסקים בתורה, ממשיכים את מסורת ישראל, ממשיכים את התורה שלנו, את המצוות שלנו".

הרב חתם בתקווה לחזרה לאזור: "ובזכות זה נזכה, בעזרת השם, להחזיר עטרה ליושנה, ולכולנו נשב ונעשה חלוקה מחדש של בתי הכנסת, של המקוואות וכל הדברים שבקדושה בקרוב. לא רק איפה שהיה גוש קטיף, גם איפה שהיום נמצאת עזה, חאן יונס, כל הדברים הללו".

"זה שלנו, אנחנו מצהירים באופן ברור", סיכם הרב יוסף. "אנחנו כרגע לא יכולים, כנראה, לעשות משהו כדי לממש את הזכות שלנו, אבל אנחנו חוזרים תמיד ומצהירים שהמקומות הללו כולם שייכים לעם ישראל".

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7