ראש ישיבת "מרכז הרב" וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב יעקב שפירא, ערך ביקור בבסיס חיל הים באילת, בהובלת רב אוגדה 80, רס"ן הרב עוז קאפח.

במהלך הביקור העביר הרב שפירא שיחת חיזוק למפקדי ולוחמי הזירה בענייני השעה ולקראת הימים הנוראים, וחיזק אותם להמשיך ולעשות חיל.

כמו כן, התרשם מפעילות הרבנות הצבאית המלווה את הלוחמים בשטח, ממעטפת הכשרות ומהמענה הרוחני הניתן בזירה.

הרב מוסר שיעור צילום: ללא קרדיט

באירוע "ג' באלול - מצדיעים לדרך" שנערך בבנייני האומה, נרשם מפגש מיוחד בין גדול הזמר החסידי אברהם פריד לראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא.

הרב שפירא עם אברהם פריד צילום: ללא קרדיט

מפגש פסגה מוזיקלי נרשם אף הוא באירוע ג' באלול בבנייני האומה, כאשר גדולי הזמר של המוזיקה היהודית התאחדו על במה אחת.

אברהם פריד, אביה שרמן, אהרן רזאל, ביני לנדאו, יוני גנוט ועילי אבידני שרו, רקדו והרימו את הקהל. למעלה מ-8,000 איש הגיעו לארבעת המופעים שנערכו בהצדעה לציונות הדתית.

גדולי הזמר צילום: מנדי טויטו

ברכת מזל טוב למנכ"ל והעורך הראשי של ערוץ 7, עוזי ברוך, ולרעייתו אורלי, לרגל הולדת הנכד וקבלת התואר החדש - סבא וסבתא. הנכד נולד לבתם אסנת ולחתנם בנימין גבירץ.

בשבוע הקרוב ייכנסו 314 קומונריות לסניפי תנועת בני עקיבא ברחבי הארץ, לעומת 275 קומונריות בשנה שעברה - עלייה של כ-14%.

83 קומונריות ייצאו לשנת שירות שנייה, נתון המבטא את המחויבות לתפקיד ואת הרצון להמשיך בעשייה החינוכית גם לאחר שנת השירות הראשונה.

זינוק במספר הקומונריות צילום: נריה עמר

ערב הוקרה חגיגי התקיים בהצדעה לקומונריות תנועת אריאל, בהשתתפות רבני התנועה, ההנהלה הארצית והורי הקומונריות. לקראת פתיחת שנת הפעילות החדשה סיימו הקומונריות את סמינריון ההכשרה שנערך בנווה צוף.

את האירוע, שנערך בסיום סמינריון הקומונה, כיבדה בנוכחותה שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, אורית סטרוק, שהגיעה לחזק ולברך את הבנות לקראת כניסתן לתפקיד.

סטרוק בשיחה צילום: ללא קרדיט

הרב איסר קלונסקי והרב דוד חי הכהן צפויים להצטרף לנשיאות ארגון "רבני תורת הארץ הטובה". השניים יצטרפו לנשיאות לצד הרב יעקב אריאל, במסגרת המשך פעילות הארגון.

הצטרפותם הצפויה של הרב קלונסקי, מגדולי תלמידי הרצי"ה קוק, ושל הרב הכהן, ראש מוסדות אורות התורה בבת ים, מגיעה עם סיום תפקידו של הרב דוב ליאור בארגון בעקבות מצבו הרפואי. הרב ליאור כיהן כנשיא הארגון.

רבני תורת הארץ הטובה צילום: דוד כהן

בשיתוף פעולה בין בית הכנסת "אוהל משה" ביבנה, בית המדרש יבנה והגרעין התורני, נערך ערב הילולת מרן הראי"ה קוק זצ"ל בהשתתפות עשרות גברים ונשים.

את הערב פתח הרב דוד ג'יאמי, שסיפר על דמותו ומורשתו של הרב וחיזק את הנוכחים מתוך משנתו. לאחר מכן העביר הרב עדיאל אברהם שיעור בנושא התשובה לאור תורת הראי"ה, תוך הקראת קטעים נבחרים מהקדמת הספר "אורות התשובה", מאגרות הרב וממקורות נוספים.

השיעור צילום: ללא קרדיט

ח"כ ויו"ר ועדת העבודה והרווחה מיכל וולדיגר הגיעה למרכז וואהל, לערב הוקרה ופרידה מהרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול, לקראת יציאתו לשנת שליחות בחו"ל.

וולדיגר עם הרב צילום: ללא קרדיט

בחתונתם של שורד השבי אליה כהן ובת זוגו זיו עבוד נצפה הפרשן החרדי ישראל כהן כשושבין מרכזי, לצדו של החתן ויחד עם שורד השבי עומר שם-טוב. כהן פעל רבות במגזר החרדי להעלאת המודעות לחטופים, ובחתונה שהתקיימה בחוות רונית העניקו לו בני הזוג מקום של כבוד.

ישראל כהן עם שורדי השבי צילום: אור גפן

הלל שכנזי, שאיבדה את בעלה סרן איתן ישראל שכנזי בקרב בצפון רצועת עזה, התארסה עם נתנאל פולק. בהודעה שפרסמו כתבו השניים, "מודים לה' על פתיחת ורוחב הלב, על שפע של טוב וחסד. לאורם ומכוחם של המוסרים נפשם על תקומתנו - שמחים להודיע שהתארסנו".

הלל שכנזי בהודעת האירוסין צילום: באדיבות המצלם

באמצע הלילה, בשיא החופש הגדול, הגיעה סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך, לסיור לילי לאורך הירדן במתחמים מיוחדים של הרשות לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי, המתקיימים גם בחופי הכינרת. צוותים מקצועיים פועלים בשטח מסביב לשעון כדי להעניק מענה, ליווי ומרחב בטוח לאלפי בני נוער.

סון הר מלך בסיור צילום: ללא קרדיט

הרב חיים ירוחם סמוטריץ' ובנו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', עלו לבמת האירוע "ג' אלול - מצדיעים לדרך" בבנייני האומה. השניים רקדו יחד עם הזמר אברהם פריד לצלילי "הושיע את עמך".

פריד, הרב סמוטריץ׳ והשר הרקידו את האלפים צילום: ללא

המכינה הישיבתית החדשה בשדמות מחולה, בראשות הרב גלעד אורבך, פתחה את השנה עם 12 בחורים בשיעור א'. בסך הכול לומדים במקום 40 בחורים, כולל בוגרי הצבא.

פתיחת שנה בישיבה צילום: ללא קרדיט

ישיבת פרדס חנה במדרשיית נעם, בראשות הרב נתנאל אביטן ושלוחת ישיבת יפו, פתחה את השנה עם 23 תלמידים בשיעור א'.

פתיחת שנה בישיבה צילום: ללא קרדיט

שינוי בשדרה הניהולית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא: צבי לוסטיג מונה למנהל תחום הפדגוגיה ברשת החינוך.

לוסטיג, שכיהן ב-15 השנים האחרונות כמנהל התיכון בישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין וזכה בעבר בתואר מנהל תיכון מצטיין של הרשת, יחליף בתפקיד את רעות גיאת, המסיימת את תפקידה לאחר שנים של עשייה בתחום הפדגוגי.