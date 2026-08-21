השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, משיב לדברים שפרסם נגדו הפרשן עמית סגל בטורו ב"ישראל היום", בו טען כי המשך כהונת השר בתפקיד מרכזי עלול לגרום לנזק מדיני כבד לישראל.

"קראתי את הטור של עמית סגל, וזה פגע בי כמו אגרוף בבטן. הרגשתי כאב עמוק. פנימי. כאב שהוא גדול הרבה יותר מהכעס על סילוף העובדות, העלמת המהפכות וההישגים ההיסטוריים(!) שאני חתום עליהם בקדנציה אחת בודדת - גם במשרד שאני עומד בראשו, וגם בהשפעה על החזיתות השונות, דברים שעמית סגל מודע אליהם היטב", כתב בן גביר.

הוא קישר את הביקורת ליחס מובנה שהוא מקבל, לדבריו, מצד חלקים מסוימים בציונות הדתית. "הכאב הזה, הוא על התחושה שאני חווה שנים. הציונות הדתית היא מגזר מקסים, הכי קרוב למושלם. תורם ומסור לעם ישראל ולארץ ישראל באופן הרואי. ובכל זאת, יש חלק קטן ממנו, שתופס עצמו מעל כולם. אלו שתופסים עצמו כ'אליטה', אלו שתמיד יסתכלו עליך כחוזר בתשובה, מזרחי. יגמדו, יזלזלו, ובעיקר - יתנשאו".

"אינני זקוק לגיליון ציונים מידיו של מר סגל. ובכל זאת, הוא פגע בי בדיוק בנקודה הכואבת הזו. כ"כ הרבה שנים אני חווה את זה - היהירות, המבט מלמעלה למטה, המסר הזה - שהם תמיד יודעים הכל ולעולם לא טועים, ואתה תמיד אינך מבין, וכל מה שעשית - לעולם אינו טוב. הכאב שלי הוא לא על השקרים, לא על ההתעלמות מהעשייה המטורפת שלי, לא על כפיות הטובה על כל מה שעשיתי, זה כאב על הזלזול התמידי, המתנשא, היהיר, האדנותי", הוסיף.

בן גביר הוסיף וטען כי סגל מודע לעובדות אך נמנע מפרגון. "עמית סגל יודע היטב שמה שהוא כתב זה שקר, שההישגים שלי, המהפכות והרפורמות הם חסרי תקדים בכל קנה מידה, הוא רק לא מסוגל לפרגן לבן גביר. אם ארשום פה את מה שעשיתי בקדנציה אחת, הפוסט הזה לא יסתיים בימים הקרובים".

הוא פירט שורה ארוכה של צעדים שנקט בתפקידו. "רפורמת המחבלים בכלא וסיום הקייטנות. סיימתי ביד ברזל את החגיגה, בדיוק כמו שהבטחתי בבחירות הקודמות. זו רפורמה שראש השב"כ אמר לי עליה 'המחבלים מפחדים להגיע לכלא של המג'נון בן גביר', התוצאה היא ירידה של יותר מ-75% בפיגועים! חילקתי 300,000 נשקים. אנחנו במזרח התיכון, ויהודים צריכים להיות עם כוח להגן על עצמם. לא סתם בכל פיגוע תוך שניות מחוסל המחבל. אנחנו חמושים, חזקים, מסוגלים להגן על עצמנו. הקמתי למעלה מ-1,000 כיתות כוננות משטרתיות, עם למעלה מ-14,000 לוחמים מאומנים ומצוידים. אתם מבינים מה המשמעות? זו אוגדה(!) נוספת שמגינה על מדינת ישראל. אם היא הייתה קיימת ב-7.10, מצבנו היה שונה לגמרי".

בהמשך התייחס לאכיפה בדרום, לרפורמות במשטרה ולנתוני הפשיעה: "הנגב, ששנים בכו על ההשתלטות הבדואית על אדמות מדינה, הרסתי שם רק בשנה וחצי האחרונות 10,000 בתים. כשבנט היה, הוא ביטל את האכיפה בנגב. אני עושה מה שלא עשו פה עשרות שנים, החזרתי לידי המדינה שטחי ענק. עשיתי מהפכה במשטרת ישראל, עצרתי את מגמת התפטרות השוטרים, הגדלתי משכורות, גייסתי למעלה מ-4,000 שוטרים חדשים, הקמתי את המשמר הלאומי, אפילו מספר ניידות המשטרה הוכפל בקדנציה שלי - מכ-5,000 לכמעט 10,000. הלאה, גניבות רכבים: השנה אנחנו בירידה של כבר כ-25%, בשנה שעברה הייתה ירידה של 19%, וגם בשנה שלפניה הייתה ירידה. רק לשם ההשוואה: בישראל היום נגנבים שליש מהרכבים שנגנבו פה בשנת 2006 (לפי 20 שנה), כאשר מספר הרכבים הוכפל בזמן הזה. מילה טובה?".

בן גביר התייחס גם למצב הפשיעה במגזר הערבי. "יש הישגים. נתוני המחוז הדרומי של משטרת ישראל מוכיחים ירידה של עשרות אחוזים בכל תחומי הפשיעה. גם בנושא פרוטקשן העשייה שלי כבירה - בקדנציה האחרונה עלתה במאות אחוזים פעילות המשטרה נגד העבריינים. נפתחו כמה מחלקי פרוטקשן חדשים, יש עלייה של מאות אחוזים בפעולות האכיפה, במעצרים, בהחרמת הרכוש ובכתבי האישום. רד לשטח עמית, דבר עם השוטרים, תשמע מהם ישירות - לא היו מקום המדינה פעולות משילות כאלו משמעותיות וחזקות. כל זה נעשה כשהיועמ"שית קושרת למשטרה את הידיים ומונעת ממנה כלים טכנולוגיים למאבק פשיעה, עד שתקבל את מבוקשה - אותם כלי למאבק נגד נבחרי הציבור".

לסיום ציין בן גביר מהלכים נוספים בנושאי גיוס חרדים, הר הבית והחלטות ביטחוניות בקבינט: "עוד? גיוס חרדים. מכל הדיבורים והאיומים, אני עשיתי מעשים. הגדלתי במאות אחוזים את גיוס החרדים למשטרה, פתחתי יחידות חרדיות במג"ב, 1,400 חרדים התגייס למשטרת ישראל. אני יכול להמשיך עוד ולתאר אין סוף את התחומים בה נגעתי לראשונה אחרי שנים שכולם פחדו, מחלקי הפוליגמיה שפתחנו, הקנסות למסגדים המרעישים שכולם חששו להתעסק איתם, אבל הרעיון הוא אחד: עשיתי בקדנציה אחת מה שמקום המדינה אף אחד לא העז לעשות. תשאל את אחיך ארנון, על המהפך בהר הבית. השולט בהר שולט בארץ, ובכן - גם שם חוללתי מהפך, נלחמתי בגזענות נגד יהודים במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אולי פה תחליק לך איזו מילה טובה אחת?!", תהה.

בטורו התייחס סגל לסקרים המציגים את מפלגת עוצמה יהודית כגורם המוביל בעיני הציבור בכל הקשור למאבק בפשיעה ובביטחון האישי. לטענת סגל, מדובר בהישג תדמיתי בלבד שאינו תואם את המציאות בשטח, שכן בשנים האחרונות נרשמה עלייה במספר מעשי הרצח, התרחבה פעילותן של משפחות הפשע ותופעת הפרוטקשן החמירה. "זה התחום שבו בן גביר משאיר אבק לכל מתחריו - שיווק", כתב סגל, תוך שהוא מציין לחיוב את החמרת תנאי הכליאה של המחבלים ואת הרחבת חלוקת הנשק לאזרחים.

בהמשך החרים סגל את הטון וכתב: "ממשלה נוספת עם איתמר בן גביר בתפקיד משמעותי תהיה אסון כבד למדינה. נוכחותו במוקדי קבלת ההחלטות היא פיגוע יומיומי לעמדת ישראל בעולם".