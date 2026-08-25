מייק רוג'רס, המועמד הרפובליקני לסנאט במישיגן, הביע הסתייגות מתוכניתה של שדולת איפא"ק להשיק קמפיין פרסום רחב היקף למענו.

הארגון נערך להשקעת מיליוני דולרים במסע הפרסום, אולם רוג'רס ויועציו חוששים כי מהלך פומבי מסוג זה עלול להסב לו נזק פוליטי.

בפגישה עם יו"ר מועצת המנהלים של איפא"ק, מייקל טוצ'ין, ביקש רוג'רס להאט את התוכנית ולבחון חלופות. לדבריו, קמפיין פומבי מצד הארגון נגד יריבו הדמוקרטי, ד"ר עבדול אל-סייד, עלול דווקא להמריץ את מתנגדיו.

איפא"ק הוציאה 32 מיליון דולר בפריימריז הדמוקרטיים בניסיון שלא צלח לבלום את אל-סייד, מועמד מוסלמי אשר הביע בעבר התנגדות לציונות, ובהנהגת הארגון רואים בבלימתו יעד מרכזי עבורם. המתיחות סביב הקמפיין משקפת את האתגרים הניצבים בפני הארגון על רקע הכעס הציבורי בארצות הברית בנוגע למלחמה בעזה.

בובי שוסטק, יועץ לקמפיין של רוג'רס, ציין "יש לנו תמיכה מהקהילה היהודית והפרו-ישראלית, אנחנו רוצים בתמיכה הזו ונמשיך לקבל בברכה ובגאווה כל תמיכה מקהילת איפא"ק".

שוסטק הוסיף כי רוג'רס השתתף באירועי גיוס כספים שערך הארגון. הדברים מדגישים כי לצד ההסתייגות מהקמפיין הפומבי המתוכנן, מטה רוג'רס מעוניין להמשיך ולקבל תמיכה מאיפא"ק ומהקהילה היהודית והפרו-ישראלית.

גורמים המעורבים בשיחות בוחנים חלופות שונות לסיוע לקמפיין, ובהן תרומות של חברי איפא"ק לארגון אחר שכבר תומך ברוג'רס או מימון גוף תחת שם אחר, כדי לא לחשוף את מקור התרומה. בהנהגת איפא"ק הביעו אי נוחות מהאפשרות שהארגון יוצג כמי שמסתיר את מעורבותו.