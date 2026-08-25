כולנו מכירים את הסרטון שמתרוצץ ברשת כבר שנים על ההשוואה בין המאה ה- 20 למאה ה- 21. הסרטון מציג מכונית חדשנית של היום ושואל איך נראתה מכונית במאה הקודמת ומיד עובר לתמונה של כרכרה עם סוסים .

לאחר מכן טלפון חכם מוצג ושוב המנחה שואל איך נראה טלפון במאה הקודמת. תמונה של טלפון של מרכזייה עם שפורפרת עגולה תלויה על ארגז עץ וידית משלבת בחזית מוצגת. המנחה מציין שיש הבדל גדול בין הטלפונים. ואז הוא מציג תמונה של כיתת לימוד של זמננו וכיתת לימוד לפני מאה שנה. אין הבדל.

חדשות לבקרים משנים עבורנו המורים את תכנית הלימודים. רק השנה, גילינו צוות מתמטיקה כשעברנו על תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ז', שהנושא של חוקיות ירד מהתכנית. בלי קשר לתוכן השינוי והאם הוא ראוי או לא, השינויים מונחתים עלינו המורים מלמעלה ללא התייעצות אתנו המורים - עובדי השטח. ובעיקר, השינויים שמשרד החינוך מנחית מלמעלה לא מותאמים לגודל השעה, עוסקים בזוטות ולא מספקים מענה אמתי לשינויים העצומים שחלו בחברה במאה השנים האחרונות ומצדיקים שינוי מקצה אל קצה אם לא מהפכה של ממש במערכת החינוך.

מבין השינויים הרבים שמערכת החינוך נדרשת אליהם, מיומנות עבודת הצוות חייבת לתפוס מקום מרכזי. אם לפני מאה שנים, בבתי הספר מכווני האקדמיה, מטרת השיעור הייתה להעביר חומר, כיום, כשהחומר נגיש ומונגש בכל מכשיר כף יד, מיומנות של עבודת צוות היא מיומנות מרכזית שדווקא בגלל שעות המסך הרבות של הילדים והנוער, מחייבת הדרכה ותווך.

בזמן שאת החומר הלימודי עבור רופא, מהנדסת או מעצבת פנים ניתן ללמוד בשלל פלטפורמות ולהתאים בעזרת ה AI את קצב הלימוד ושיטת הלימוד על פי אופי הלומד, את יכולת העבודה בצוות, אף רובוט לא יכול ללמד. גם אנחנו המורים, לאור הרצון להפוך את הלמידה לדיפרנציאלית עד כמה שניתן, נזקקים לעבודת צוות מאומצת יותר ולתיאום מדויק ביננו.

השנה, בבית הספר בו אני מלמדת "שבילי הצפון" קיבלנו החלטה ללמד מתמטיקה על פי מודל "הנבחרת" - מודל של פדגוגיה חברתית. אולם זוהי דוגמה אחת מיני רבות. מערכת החינוך זקוקה לשינויים מרחיקי לכת ברבדים נוספים. יש לפתח מודלים שיעודדו היכרות בין הזרמים השונים של החברה הישראלית ולא יקטבו אותה כפי שקורה עכשיו. מודלים שמאפשרים הרחבת הבחירה של התלמידים. מודלים המאפשרים למידה רפלקטיבית מודלים הנעזרים ב AI לשכלול ההוראה הדיפרנציאלית ועוד ועוד.

אז למה משרד החינוך לא מייצר מודלים ברוח "מודל הנבחרת" עבור בתי הספר של המאה העשרים ואחת? זו בעיה שכנראה את פתרונה, לא נמצא בין דפי ספרי הלימוד. כולנו יודעים שמערכת החינוך זקוקה למהפכה, לא פחות. נשאר רק לחכות לפוליטיקאי האמיץ שיהיה מוכן להוביל אותה. אנחנו מבטיחים להצטרף.

הכותבת היא מורה למתמטיקה וחברת הנהגת המורים בתנועת "הרבעון הרביעי"