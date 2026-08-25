לקראת הבחירות הקרובות לממשלות המחוזות בגרמניה, מתגבר החשש בקרב הקהילה היהודית המקומית.

בריאיון לעיתון "קלנר שטאדט־אנצייגר", מזהיר הממונה היוצא על המאבק באנטישמיות במדינה, פליקס קליין, כי הצלחה משמעותית של מפלגת הימין הקיצוני AfD עלולה להניע משפחות יהודיות רבות לעזוב את גרמניה.

קליין, שמסיים תקופת כהונה בת כמעט עשור בתפקידו מאז 2018, הגדיר כמדאיג במיוחד את האפשרות שגורמים פוליטיים המזוהים עם הימין הקיצוני יקבלו לידיהם אחריות שלטונית ברמת המדינה.

לדבריו, מצבם של יהודי גרמניה הידרדר משמעותית בשנים האחרונות, בין היתר על רקע זינוק חד לשיא של יותר מ-6,000 תקריות אנטישמיות שנרשמו בשנה שעברה, בדגש על התקופה שסמוך למתקפת 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיה.

לצד האתגרים הביטחוניים והחברתיים, ציין קליין כי האמון בהנהגה הפוליטית המרכזית נותר איתן יחסית, וכי יהודים רבים מרחבי העולם ממשיכים לגלות עניין פעיל בהליך קבלת אזרחות גרמנית.

לקראת סיום תפקידו ומעברו לכהן כשגריר גרמניה בארגון ה-OECD בפריז, הציג קליין שורה של דרישות מחמירות לממשלה. הוא קרא להחמיר משמעותית את חוקי העונשין נגד גילויי אנטישמיות ותמיכה בארגונים טרוריסטיים, כך שחגיגות הזדהות עם חמאס יגררו מאסר בפועל, וזרים המעורבים בכך יורחקו מהמדינה.

עוד תבע להעניק סמכויות אכיפה נרחבות למכס לצורך מניעת מימון טרור, להפוך את המאבק בשנאת זרם לחלק בלתי נפרד מחובה בהכשרת מורים, ולשלב באופן חיובי את תולדות החיים היהודיים בתוכניות הלימודים בבתי הספר.