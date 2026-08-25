המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח ערבים, בגין העברת אנשים וכלי רכב שלא היו מורשים לעבור במחסום אל-ג'יב הסמוך לגבעת זאב.

על פי כתב האישום, המעברים בוצעו ללא בידוק ביטחוני, ובחלק מהמקרים בתמורה לכסף ולטובות הנאה.

על פי האישום, השוטרים שירתו בקבע במשמר הגבול ובמחצית הראשונה של שנת 2024 פיקדו, בין היתר, על המעבר האזרחי אל-ג'יב. המעבר מאפשר לאוכלוסייה המקומית לעבור משטח C לשטח הריבוני של מדינת ישראל, כאשר מעבר כלי רכב מותר לרשימה מוגדרת של אנשים וכלי רכב שאושרו בידי מינהלת התיאום והקישור.

כתב האישום המלא

במח"ש טוענים כי בניגוד לפקודות ולנהלים, השוטרים יצרו וטיפחו קשרים אישיים עם תושבים פלסטינים באזור. הקשרים כללו שיחות טלפון והודעות רבות, הזמנת אוכל ושירותים וכן העברת מידע על המתרחש במעבר ועל סידורי העבודה בו.

אחד השוטרים נאשם כי במהלך החודשים מרץ עד יוני 2024 תיאם עם אזרח, במספר רב של הזדמנויות, את מעברו משטח C לישראל. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הגיע האזרח ברכבו כאשר בתוכו מסתתרים אנשים שלא היו מורשים לעבור, והשוטר אפשר את כניסתם ללא בידוק.

בכתב האישום נטען כי האזרח הציע לשוטר פעם אחר פעם סכומי כסף בתמורה להעברת בלתי מורשים. בתחילה, כך נטען, השוטר סירב לקבל כסף, אולם בהמשך נענה להצעה והשניים תיאמו במספר הזדמנויות העברת נוסעים דרך המעבר.

לפי מח"ש, באחד המקרים לחץ האזרח את ידו של השוטר כשבכף ידו שטרות כסף מגולגלים בסכום של כ-1,500 שקלים. במקרה אחר נטען כי מסר לשוטר תעודה מזהה שבתוכה 1,000 שקלים, ובאירוע נוסף מ-30 ביוני 2024 מסר לו, על פי האישום, תעודה ובה 1,600 שקלים.

כתב האישום מפרט מקרים נוספים שבהם, לטענת מח"ש, העביר השוטר אנשים ובני משפחותיהם דרך המחסום ללא בידוק אף שידע כי אינם מורשים לעבור. עוד נטען כי במספר מקרים ביקש מחברו, השוטר הנאשם השני, לאפשר לנשים מקומיות לעבור כאשר הוא עצמו לא נכח במחסום.

מח"ש מייחסת לשוטר גם ניסיון לשבש את החקירה. על פי כתב האישום, הוא מחק ממכשיר הטלפון שלו שיחות והודעות בינו לבין האזרח, במטרה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לעיוות דין.

האישום נגד השוטר השני מתמקד בשורה של מקרים שבהם, על פי הנטען, העביר מידע לתושבי האזור על פעילות המחסום וסידורי העבודה. מח"ש טוענת כי הוא קיים קשר קבוע עם כמה מהתושבים, פעל לבקשותיהם בנוגע למעבר ואף קיבל טובות הנאה, ובהן אוכל ללא תשלום ממסעדה.

באחד המקרים המתוארים באישום התבקש השוטר להעביר רכב שלא היה מורשה לעבור והשיב, "בסדר יקירי". במקרה אחר, כאשר התבקש להעביר בן משפחה, השיב לפי כתב האישום, "את מי שאתה רוצה יקירי", ובהמשך אפשר את המעבר ללא בידוק.

עוד נטען כי השוטר השני לא הסתפק במקרים שבהם נכח בעצמו במחסום. במספר הזדמנויות הוא ביקש משוטרים נוספים ששירתו עמו להעביר אנשים שלא היו מורשים להיכנס, ובחלק מהמקרים בקשותיו נענו.

לשוטר הראשון מיוחסות עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט ואי מילוי חובה רשמית. לשוטר השני מיוחסות עבירות של מרמה והפרת אמונים ואי מילוי חובה רשמית.

האזרח נאשם בריבוי עבירות של מתן שוחד והסעה שלא כדין. בנוסף מיוחסות לו עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף ונהיגה ללא רישיון רכב תקף.

החקירה שהובילה להגשת כתב האישום נוהלה בידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים.