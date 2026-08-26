איש התקשורת תמיר דורטל, מגיש הפודקאסט "על המשמעות", יוצא נגד הטענות שלפיהן ריבוי המפלגות הקטנות בימין הוא שמסכן את הגוש באובדן קולות.

בשיחה עם ערוץ 7 הוא טוען כי הבעיה נמצאת דווקא בשיטת הבחירות ובאחוז החסימה הגבוה, ומספר על מהלך שהוא מקדם כעת לאיחוד טכני של מפלגות קטנות לקראת הבחירות.

לדברי דורטל, את הרעיון לשינוי השיטה הוא מקדם כבר יותר מארבע שנים, אך רק כעת, כשהחשש מאובדן קולות הפך לסוגיה פוליטית בוערת, הוא זוכה להתעניינות. ההצעה שלו אינה מסתכמת בהורדת אחוז החסימה, אלא כוללת גם אפשרות להסכמי עודפים רב-מפלגתיים שיחולו גם על קולות שניתנו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה, כך שלא יאבדו.

דורטל סבור כי לא נכון להפנות את האצבע המאשימה כלפי מי שמקימים מפלגות קטנות ומחליטים להתמודד באופן עצמאי. "אני חושב שלא צריך להאשים את המגלומנים, צריך להאשים את השיטה", אמר, וטען כי ככל שאחוז החסימה גבוה יותר, לא רק שיותר קולות עלולים לרדת לטמיון, אלא גם כוחן של המפלגות הבינוניות גדל באופן לא פרופורציונלי.

לדבריו, אחוז חסימה גבוה מונע היווצרות של מפלגות קטנות בנות מנדט או שניים, שהיו יכולות להתחרות זו בזו ולהעניק למפלגה הגדולה יותר אפשרויות בבניית קואליציה. דורטל אף מגדיר את המצב שנוצר כמעין "קרטל של מפלגות", שבו המפלגות הקיימות נהנות מיתרון מובנה מול שחקנים חדשים שמבקשים להיכנס למערכת.

בהקשר הזה הוא מתייחס גם לביקורת המופנית כלפי מפלגתו החדשה של עופר וינטר. לדבריו, במקום לדרוש מווינטר שלא להתמודד בשל החשש מאובדן קולות, נכון יותר להתווכח איתו על עמדותיו, ניסיונו והדברים שעשה או לא עשה, ולא לנסות למנוע את עצם ההתמודדות שלו.

עם זאת, דורטל מעריך כי שינוי אחוז החסימה כבר אינו מהלך מעשי לקראת הבחירות הקרובות. לכן הוא מוביל בחודש האחרון ניסיון אחר: להביא לאיחוד טכני בין המפלגות הקטנות בימין, כך שיוכלו להתמודד תחת פתק משותף מבלי לוותר על הזהות והעמדות הנפרדות שלהן.

בין השמות שהוא מבקש לראות במסגרת כזו מנה דורטל את עופר וינטר, משה פייגלין, אבי מעוז, גלעד ארדן ואמיר אביבי, שהודיע על פרישה. לדבריו, הרעיון הוא לקיים "חמישה קמפיינים שונים, עם חמש מטרות שונות, אבל עם אותו פתק", ללא מצע משותף שמחייב את כלל המרכיבים וללא צורך לטשטש את המחלוקות ביניהם.

כדי לקדם את המהלך מתכוון דורטל לערוך סקר באמצעות גוף האקטיביזם של "על המשמעות" - "כוח ההתערבות". לדבריו, הסקר אמור לבחון את כוחה של כל אחת מהמפלגות, ובהתאם לתוצאותיו ניתן יהיה לקבוע את סדר השיבוץ ברשימה המשותפת, כך שמי שזוכה לתמיכה גדולה יותר יקבל ייצוג בהתאם.

דורטל דוחה את הטענה שריבוי מפלגות קטנות יעניק לכל חבר כנסת בודד כוח מופרז מול ראש הממשלה או מרכז הקואליציה. לשיטתו, המציאות עשויה להיות הפוכה: כאשר קיימות כמה מפלגות קטנות שניתן להחליף ביניהן, כוח המיקוח של כל אחת מהן יורד, בעוד שכוחה של המפלגה הגדולה גדל.

כדוגמה הוא מביא את הממשלה הקודמת ואת כוחם של עמיחי שיקלי ועידית סילמן לאחר שמרדו בקואליציה. לטענתו, דווקא המבנה של מפלגות בינוניות יכול להפוך חבר כנסת בודד לשחקן מכריע, בעוד שמערכת שבה קיימות מפלגות קטנות רבות מאפשרת לראש הקואליציה יותר אפשרויות תמרון.

לצד אחוז החסימה, דורטל מצביע על תופעת החרמות הפוליטיים כגורם נוסף שהחליש את כוחן של המפלגות הגדולות. לדבריו, כאשר מפלגות גדולות פוסלות זו את זו, מפלגה קטנה שמוכנה לשתף פעולה עם שני הגושים יכולה להפוך ללשון מאזניים ולדרוש מחיר פוליטי גבוה במיוחד.

דורטל משוכנע כי בסופו של דבר יהיו חיבורים בין המפלגות הקטנות. הוא הזכיר מגעים שעליהם שמע בין אבי מעוז למשה פייגלין ואת פרישתו של אמיר אביבי, והעריך כי בהמשך גם וינטר עשוי להיות חלק מאיחוד כזה, ואף העלה אפשרות שבשלב נוסף גם בצלאל סמוטריץ' יידרש לשקול חיבור.

לצד הרצון לאחד את המפלגות, דורטל מותח ביקורת חריפה דווקא על וינטר ועל האופן שבו הוא מנהל עד כה את כניסתו לחיים הפוליטיים. לדבריו, הוא מתקשה להבין מה מציע וינטר למצביע מעבר להיותו דמות חדשה, וסבור שעליו להתייצב לראיונות ארוכים ומעמיקים שבהם יידרש להשיב לשאלות קשות.

"אנחנו גם לא יודעים כמעט שום דבר על וינטר", אמר דורטל, שהזכיר כי הציבור מכיר את מסלולו הצבאי ואת תפקידי הפיקוד שמילא, אך לדבריו עדיין חסר מידע על תפיסותיו במגוון נושאים ציבוריים. הוא קרא לווינטר לפרסם מצע מסודר ולהציג את עמדותיו באופן רחב יותר, ולא להסתפק בנאומים מעל הבמה.

דורטל סבור כי מערכת הבחירות הנוכחית תעניק משקל משמעותי במיוחד לראיונות בפודקאסטים, שבהם הפוליטיקאים נדרשים לשיחות ממושכות ופחות מתוכננות. לדבריו, רק לאחר שווינטר יסכים להתמודד עם שאלות כאלה ניתן יהיה להבין בצורה מלאה יותר את עמדותיו ואת המועמדות שהוא מציג לציבור.

את הטענה שעצם היותו של וינטר שחקן חדש היא סיבה לתמוך בו, דורטל דוחה. "זה לא גלקסי S26, זה בן אדם", אמר, והבהיר כי בעיניו אין הצדקה לבחור במועמד רק משום שהוא חדש במערכת הפוליטית.