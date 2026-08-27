היסטוריה במעלה אדומים - קבוצת בן דוד מכריזה על היציאה לדרך של שלב השיווק בפרויקט 'מגדלי אדומים', פרויקט ההתחדשות העירונית הראשון בעיר.

הפרויקט ממוקם על שטח של 33 דונם ברחוב הקרן בלב העיר, בסמוך לבניין העירייה, קריית החינוך, צירי תחבורה ראשיים, בתי כנסת קיימים וקניון עופר אדומים.

במסגרת הפרויקט, שזכה להכרזה רשמית מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ייהרסו 147 יחידות דיור ישנות ו-17 חנויות ובמקומן ייבנו 750 יחידות דיור חדשות במגדל בן 31 קומות ובו 170 יחידות דיור, ושישה מגדלים נוספים בני 26 קומות שיכילו 580 יחידות דיור זאת לצד שדרת מסחר בשטח של 3,000 מ"ר שתציע חוויית בילוי, קניות ופנאי מתחת לבית. תמהיל הדירות בפרויקט הינו 2-6 חדרים, פנטהאוזים.

לרגל היציאה לדרך, 'מגדלי אדומים' מציע מחירי פריסייל לזמן מוגבל: דירות 6 חדרים (149 מ"ר) החל מ- 3,240,585 ₪, דירות 5 חדרים (133.5 מ"ר) החל מ-2,984,618 ₪ ודירות 4 חדרים (104.5 מ"ר) החל מ-2,387,939 ₪.

העבודות בפרויקט יבוצעו בשני שלבים מרכזיים: בשלב הראשון יוקם המגדל הראשון על שטח פנוי במתחם אותו רכשה קבוצת בן-דוד, ובשלב השני יחלו הריסת המבנים הישנים והקמת יתר המגדלים. המגדלים ייבנו בסטנדרט גבוה ובתקן בנייה ירוקה ויכללו לובי מפואר, בית כנסת וחדר כושר, חניון תת קרקעי, הכנה לעמדת טעינה לרכב חשמלי לכל דירה, ומערכות תשתית מתקדמות, בהן מיזוג אוויר בטכנולוגיית VRFומערכת פינוי אשפה פניאומטית פנימית וחדשנית בכל מגדל.

הפרויקט שתוכנן על ידי משרד האדריכלים ביטמן בן צור, כולל גם פארק ירוק פנימי במתחם המגורים, פיתוח סביבתי נרחב והרחבת שטחי ציבור, שני קומפלקסים של מתקני משחקים וכן חיבור לשבילי אופניים (ובתוכם שביל 'הקרונית') המקשרים בין חלקיה הוותיקים של העיר למתחם החדש.

הפרויקט נהנה מיתרון מרכזי ובולט בזכות פיתוח הכבישים החדשים באזור ובראשם מנהרות הגבעה הצרפתית וכביש מרקם חיים המאפשרים כיום נסיעה חלקה ומהירה וללא רמזורים ממעלה אדומים לירושלים וחזרה.

הנגישות המהירה, יחד עם פערי המחירים המשמעותיים בין הערים, מייצרת חלופת מגורים אטרקטיבית עבור משפרי דיור ירושלמים ומאפשר תמורה טובה יותר להשקעה הכספית (Value for Money), מבלי לוותר על סטנדרט מגורים גבוה ומודרני ועל הקרבה היומיומית למקומות העבודה ולמרכזי החיים בירושלים.

קבוצת בן דוד פועלת בתחום הייזום והבנייה מזה 50 שנה ולאורך השנים בנתה אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, קניונים , מלונות ומרכזי תעשייה ומסחר. הקבוצה מנהלת כיום למעלה מ-40 פרויקטים ובהם למעלה מ-10,000 יחידות דיור חדשות הנמצאות בשלבי תכנון וביצוע שונים.

יוחאי נוי , סמנכ"ל פרויקטים, קבוצת בן דוד צילום: אייל לייבל

יוחאי נוי , סמנכ"ל פרויקטים, קבוצת בן דוד: "היציאה לדרך של פרויקט 'מגדלי אדומים' מהווה אבן דרך היסטורית עבור מעלה אדומים ומרכיב מרכזי בתנופת הנדל"ן והפיתוח של העיר בשנים הקרובות. הפרויקט הינו מתחם מודרני המשלב מגורים, מסחר וריאות ירוקות בלב המרקם העירוני, לצד פיתוח סביבתי וקהילתי נרחב. מטרתנו היא להעניק לדיירים חוויית מגורים איכותית בסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך תרומה משמעותית לפיתוחה ושגשוגה של העיר לשנים הבאות".