יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מציג קו מדיני ניצי בכל הנוגע להקמת מדינה פלסטינית, אך במקביל מתנגד לקידום הבנייה באזור E1 שבין ירושלים למעלה אדומים.

בריאיון לדני זקן בעיתון "ישראל היום" אמר איזנקוט כי "מי שחושב על פתרון שתי המדינות אחרי 7 באוקטובר פשוט הזוי", והדגיש כי הטרור הפלסטיני נגד ישראל הוא "שורשי ועמוק".

עם זאת, כשנשאל על קידום הבנייה באזור E1, השיב כי לדעתו אין לקדם את המהלך בעת הזו. "לא כעת. זו טעות שעולה לנו במחיר בינלאומי", אמר. לדבריו, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התנגד בעבר לקידום התוכנית, אך "נכנע ללחץ הקואליציוני ואישר אותה".

איזנקוט מתח גם ביקורת חריפה על השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', וטען כי פעילותם, לצד אירועי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, פוגעת במעמדה הבינלאומי של ישראל ואף "מסכנת את ההתיישבות כולה". לדבריו, "השניים מחבלים באינטרס הלאומי של ישראל".

בד בבד הבהיר איזנקוט כי הוא מתנגד להקמת מדינה פלסטינית במציאות שנוצרה לאחר מתקפת 7 באוקטובר, אך סבור כי יש לנהל את המערכה המדינית והביטחונית באופן שימנע, לדבריו, פגיעה במעמדה של ישראל בעולם.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לאיזנקוט "הבנייה שאני מוביל בשטח E1 היא גדיעת החלום של הקמת מדינת טרור ליד ירושלים. מי שמתנגד לבנייה ב-E1 תומך בהקמת מדינה פלסטינית", אמר.

ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח הגיב: "יצחק רבין ז"ל מתהפך בקברו. גדי איזנקוט מבקש לקבור את החזון של רבין ליצירת רצף אסטרטגי שישמור על ירושלים ממזרח. אי-1 זכתה לאורך השנים לתמיכה של ראשי ממשלה מימין ומשמאל. עכשיו מתברר שאיזנקוט מבקש לאגף משמאל אפילו את רבין וברק ולטרפד את אחת מתוכניות הבנייה הלאומיות החשובות והחיוניות ביותר לעתידן של מעלה אדומים וירושלים".

לדבריו "איזנקוט מנסה בכל כוחו יחד עם הקמפיינר שלו לעטות מסכה של איש מרכז ביטחוני וממלכתי. בהתנגדותו ל-E1 המסכה נפלה: אלה עמדות שמאל קיצוניות שלא שמענו מאף ראש מפלגה ציונית בשנים האחרונות. מדובר באמירות שעלולות להחזיר אותנו לשנים של הקפאה ולסכן בנייה שאלפי משפחות מחכות לה. אנחנו לא נחזור אחורה. E1 תיבנה, מעלה אדומים תמשיך להתפתח ולהתחבר לירושלים".